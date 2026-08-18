펄어비스 '붉은사막', 출시 후 17차례 업데이트…싱글플레이 게임의 새로운 운영 방식

Advertisement

Advertisement

Advertisement

펄어비스의 '붉은사막'이 출시 후 5개월 동안 17차례 업데이트를 진행하며 콘텐츠와 편의성을 꾸준히 확장하고 있다. 싱글플레이 중심의 대형 게임이 출시 이후에도 이용자 피드백을 반영해 지속적으로 업데이트하는 사례라는 점에서 눈길을 끈다.

펄어비스는 지난 3월 20일 '붉은사막'을 글로벌 시장에 출시한 이후 총 17회의 업데이트를 통해 20개 이상의 신규 콘텐츠와 기능을 추가했다고 전했다. 신규 반려동물과 탑승물은 120개 이상, 신규 의상·장비·아이템도 70개 이상 선보였다.

전투 콘텐츠도 지속적으로 보강됐다. 보스 재대결과 재봉쇄 기능을 추가해 이미 경험한 전투를 다시 즐길 수 있도록 했으며, 난이도 설정을 통해 이용자가 자신의 플레이 성향에 맞게 도전 수준을 선택할 수 있도록 했다. 오픈월드 탐험 요소도 확대했다. 늑대와 곰 등 신규 탑승물이 추가됐으며, 반려동물로 육성한 뒤 직접 탑승할 수 있는 특수 탑승물 '와이번'도 선보였다.

Advertisement

캐릭터 성장과 커스터마이징 요소도 강화했다. 클리프, 웅카, 데미안 관련 신규 장비와 보스 장비가 추가됐으며, 염색할 수 있는 장비를 늘려 캐릭터 외형을 꾸미는 선택지도 확대했다. 조작 설정과 UI를 개선하고 원경 렌더링 품질을 높이는 등 게임의 완성도를 다듬는 작업도 이어졌다. 플랫폼 간 크로스 세이브 기능을 추가해 서로 다른 플랫폼에서도 동일한 캐릭터로 게임을 이어갈 수 있도록 했다.

Advertisement

출시 후 업데이트의 속도는 싱글플레이 게임으로서는 이례적이라 할 수 있다. 일반적으로 서비스형 게임에 비해 출시 이후 콘텐츠 추가가 제한적인 싱글플레이 게임의 특성을 고려하면, 펄어비스가 이용자 피드백을 장기적인 게임 운영에 적극 반영하고 있다는 의미로도 해석할 수 있다.

실제 이용자 평가도 긍정적이다. '붉은사막'은 메타크리틱 이용자 평점 88점을 기록하고 있으며, 스팀에서도 영어·독일어·스페인어·프랑스어 등 13개 언어 이용자 평가에서 '매우 긍정적(Very Positive)' 평가를 유지하고 있다.

Advertisement

다만 출시 이후 업데이트가 많다는 사실 자체보다 중요한 것은 이를 통해 이용자들이 게임을 얼마나 오래 즐기게 만드느냐에 달려 있다고 할 수 있다. 펄어비스가 향후에도 업데이트를 이어가며 '붉은사막'을 단발성 싱글플레이 타이틀이 아닌 장기간 플레이할 수 있는 작품으로 만들어갈 수 있을지 주목된다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com