로블록스 인스파이어 마무리…한국 크리에이터 98명 참여, 글로벌 수상까지

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게임 및 창작 플랫폼 로블록스가 차세대 게임 개발자와 크리에이터를 발굴·육성하는 글로벌 프로그램을 통해 한국 크리에이터들의 경쟁력을 다시 한번 확인했다.

로블록스는 이달 초 예비 크리에이터의 교육부터 게임 제작과 출시까지 전 과정을 지원하는 연례 개발자 육성 프로그램 '로블록스 인스파이어'를 약 한 달간의 일정으로 마무리했다고 밝혔다.

올해 프로그램은 오프라인 밋업과 온라인 워크숍, 게임 잼 등으로 구성됐다. 특히 서울과 LA, 뉴욕, 상파울루 등 주요 도시에서 처음 운영된 '인스파이어 카페'가 참가자들의 교류와 협업을 이끌었다.

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한국에서 열린 인스파이어 카페는 지난 7월 18일 개최됐다. 아시아 지역에서 유일하게 마련된 행사로, 한국뿐 아니라 일본과 태국, 인도네시아 등에서 크리에이터들이 모였다. 참가자는 98명으로 전 세계 인스파이어 카페 가운데 가장 많았다.

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현장에서는 로블록스를 기반으로 사업과 커리어를 확장한 형제 크리에이터 팀 '팔삼씨 유니버스'의 사례 발표와 네트워킹 세션 등이 진행됐다. 참가자들은 게임 잼을 함께할 팀을 구성하고 개발 아이디어를 공유했다.

온라인 교육도 실무에 초점을 맞췄다. 지난 7월 22일부터 25일까지 총 16개 워크숍을 통해 스크립팅과 3D 모델링, UI 디자인, AI를 활용한 개발 생산성 향상 등의 내용을 다뤘다. 국내 개발사 폰드스튜디오도 연사로 참여해 실제 개발 경험을 공유했다.

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프로그램의 마지막 단계인 '인스파이어 챌린지'에서는 참가자들이 직접 게임 제작에 나섰다. 지난 7월 31일부터 8월 3일까지 72시간 동안 진행된 게임 잼에는 전 세계 941명의 개발자가 참여해 총 452개의 게임을 완성했다.

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한국 크리에이터의 성과도 나왔다. 정유빈을 중심으로 한 5명의 국내 크리에이터 팀은 자체 제작 게임 '스토리 너머로(beyond the Story)'로 '룩 앤 필(Look and Feel)' 부문을 수상했다. 로블록스의 플랫폼 특성을 활용한 독창적인 비주얼 표현을 인정받은 결과다.

이번 프로그램에서 눈에 띄는 것은 로블록스가 단순한 게임 제작 교육을 넘어 크리에이터들이 서로 연결되고 실제 콘텐츠를 만들어보는 과정까지 지원했다는 점이다. 특히 한국에서 아시아 각국의 개발자들이 모이고, 국내 팀이 글로벌 게임 잼에서 수상까지 거두면서 국내 크리에이터 생태계의 성장 가능성도 확인됐다. 로블록스는 앞으로도 국내 개발자와 크리에이터를 대상으로 밋업과 교육 세션, 워크숍, 해커톤, 게임 잼 등을 이어가며 창작자 생태계 확대에 나설 계획이라고 강조했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com