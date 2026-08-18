넷마블 '뱀피르', 출시 1주년…신규 성장 콘텐츠 '권속' 추가

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넷마블의 뱀파이어 MMORPG '뱀피르'가 출시 1주년을 맞아 대규모 콘텐츠 업데이트와 기념 이벤트를 진행한다. 출시 초기 흥행을 이끈 이용자층을 붙잡는 동시에 새로운 성장 요소를 추가해 장기 서비스 기반을 다지는 모습이다.

넷마블은 19일부터 9월 16일까지 '뱀피르' 1주년 기념 이벤트 '레드문 페스타'를 진행한다.

이용자는 이벤트 기간 게임에 접속해 출석만 해도 형상·탈것·스킬카드 재합성권 등을 받을 수 있다. 이벤트 월드보스에서는 영웅부터 전설 등급까지 형상·탈것 소환 선택권을 획득할 수 있으며, 이벤트 던전에서는 전용 주화를 모아 신규 스페셜 외형 '불멸의 시초 예복'을 얻을 수 있다.

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1주년 업데이트의 핵심은 새로운 성장 요소인 '권속'이다. 지상형과 부유형으로 나뉘는 펫 형태의 콘텐츠로, 이용자는 두 유형을 동시에 장착해 캐릭터를 강화할 수 있다. 권속을 파견해 일정 시간마다 보상을 받는 탐험 시스템도 추가된다. 게임에 직접 접속하지 않는 시간에도 보상을 확보할 수 있도록 해 플레이 공백을 줄이는 방식이다.

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클랜 간 경쟁 콘텐츠도 강화된다. 리전별 최강 클랜을 가리는 '뱀피르 클랜 토너먼트(VCC)'가 순차적으로 개최된다. 한국 리전은 가장 먼저 대회를 시작하며, 26일부터 참가 신청을 받는다.

출시 1주년을 기념한 국내 이용자 대상 라이브 방송도 25일 진행된다. 19일부터 31일까지는 SK텔레콤, KT와 함께 휴대폰 결제 프로모션을 진행해 결제 금액에 따라 최대 10만3000원의 할인 혜택을 제공한다. 지난해 8월 26일 출시된 '뱀피르'는 '리니지2 레볼루션' 개발진이 참여한 MMORPG로, 뱀파이어와 다크 판타지를 앞세워 모바일과 PC에서 서비스되고 있다. 출시 9일 만에 국내 양대 앱마켓 매출 1위를 기록하고 동시 접속자 20만명을 돌파하며 초반 흥행에 성공했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com