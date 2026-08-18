허경환, 부동산 투자 대박났다 "2~3년새 엄청 올라, 투기 NO"(알딸딸한참견)

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[스포츠조선 김소희 기자] 개개그맨 허경환이 남들의 만류에도 자신의 판단을 믿고 집을 매입했던 일화를 공개했다.

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18일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에는 '시즌3 못다한 참견'이라는 제목의 미방분 영상이 공개됐다.

이날 방송에서 뮤지는 허경환의 부동산 투자 이야기를 꺼냈다. 뮤지는 허경환을 향해 "부동산 다 사지 말라고 했는데, 어느 정도 고집이 있어야 한다. 리스크가 있어야 한다"고 말문을 열었다.

이에 허경환은 과거 집을 직접 마련하기 위해 발품을 팔았던 당시를 떠올렸다. 그는 "집이 너무 사고 싶었다. 그땐 대출도 잘 됐다. 사기 당할까 봐 누구 통하지도 않았다"면서 "내가 살고 있는 지역 부동산에 인상 좋아 보이는 사장님을 찾아가서 '내가 지금 얼마 있고 집 사고 싶다'고 했다"고 말했다.

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특히 허경환은 주변 사람들의 도움이나 소개를 받기보다는 직접 부동산을 찾아가 자신의 상황을 솔직하게 이야기했다고 설명했다. 그는 "대출 받아서 샀다. 주변 형들이 '너 왜 샀냐?'라고 했다. 그래서 내가 '모르겠고, 내 집이 그냥 갖고 싶었다'라고 말했다"고 당시 상황을 회상했다.

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그의 선택은 이후 예상치 못한 결과로 이어졌다. 허경환이 매입한 집의 가격이 불과 2~3년 사이 크게 오른 것.

허경환은 "갑자기 그 집이 한 2~3년 사이에 엄청 올랐다"며 집을 매도한 이후 "금호동, 옥수동으로 이사가게 됐다"고 밝혔다. 또한 그는 "투기가 아니다. 내 집이다"라면서 "남의 얘기 들어서 움직이면 안 됐을 때의 실망감은 이루 말할 수 없다"고 강조했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com