허경환, 유재석 옆자리 꿰찬 비결='낭중지추'였다 "내 일 의심없이 하다보면 언젠간 알아줘"(알딸딸한참견)

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 허경환이 제2의 전성기를 맞은 가운데, 자신의 인생관을 담은 사자성어를 공개하며 소신을 밝혔다.

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18일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에는 '시즌3 못다한 참견'이라는 제목의 미방분 영상이 공개됐다.

이날 허경환을 비롯해 뮤지, 안재현은 술 한잔을 기울이며 각자의 인생에 대한 이야기를 나눴다. 세 사람은 자연스럽게 자신의 인생관을 대변할 수 있는 사자성어를 하나씩 꼽으며 진솔한 대화를 이어갔다.

먼저 안재현은 '일희일비'(一喜一悲)를 꼽았다. 그는 "감정기복이 없었으면 한다"고 설명하며, 상황에 따라 지나치게 기뻐하거나 낙담하기보다는 평정심을 유지하고 싶다는 생각을 전했다.

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뮤지는 자신이 중요하게 생각하는 태도로 '항상 서로 친절히'를 꼽았다. 그는 "내 스스로 항상 생각한 건 '항상 서로 친절히'다. 나는 내가 세네 번 친절 베풀다가 상대가 매너가 없으면 거기서 관계를 그만둔다"라고 자신의 인간관계에 대한 기준을 밝혔다.

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허경환은 '낭중지추'(囊中之錐)를 자신이 좋아하는 말로 꼽았다. '낭중지추'는 주머니 속에 있는 송곳은 결국 밖으로 튀어나온다는 뜻으로, 재능이나 능력이 뛰어난 사람은 아무리 감추려 해도 결국 두각을 나타내게 된다는 의미를 담고 있다.

허경환은 "나는 내가 좋아하는 말 중에 '낭중지추'라는 말이 있다. 호주머니에 있는 송곳 같은 것"이라면서 "재능이 있는 사람은 언제 어디서든 튀어나오게 있다"고 설명했다.

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이어 자신의 경험과 생각을 바탕으로 "내가 하는 일에 대해 의심할 필요 없이 하다 보면 잘 되는 사람, 능력이 있는 사람이 표가 난다"며 "시간에 따라 틀릴 수 있지만 난 그렇게 생각한다"고 강조했다.

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허경환의 이야기를 들은 뮤지와 안재현 역시 고개를 끄덕이며 공감했다. 두 사람은 "맞다"라고 호응한 뒤 "결국엔 인성이다"라고 덧붙이며 대화를 마무리했다.

한편 허경환은 지난 3월부터 MBC '놀면 뭐하니' 고정 멤버로 합류했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com