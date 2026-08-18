안재현이 기억하는 BTS 신인시절 "같은 계열 아닌데 먼저 와서 인사해줘"(알딸딸한참견)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 뮤지와 배우 안재현이 방탄소년단(BTS)의 훈훈한 미담을 공개했다.

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18일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에는 '시즌3 못다한 참견'이라는 제목의 미방분 영상이 공개됐다.

이날 뮤지는 방탄소년단과 관련된 에피소드를 떠올리며 "내가 BTS에게 상당히 미안하면서 내가 좀 초라해지는 사건이 있었다"라고 말문을 열었다.

뮤지는 과거 지인의 결혼식 뒷풀이에서 방탄소년단 멤버를 만났던 일화를 공개했다. 그는 "같이 아는 지인 결혼식 뒷풀이가 있었다. 그때 BTS는 전 세계 슈퍼스타였다"면서 "그때까지만 해도 멤버들 얼굴이 각인이 안 됐다"고 털어놨다.

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당시 방탄소년단이 이미 세계적인 인기를 누리고 있었지만, 뮤지는 멤버들의 얼굴을 정확히 구분하지 못했던 것. 그는 "와인 한 잔 하고 있는데 진이 오더라. 그래서 내가 '너네 너무 크게 된 거 아니냐'라고 했더니, 그 친구가 '아닙니다. 좋은 시간 되세요'라고 너무 친절하게 말하고 가더라"라고 당시 상황을 회상했다.

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하지만 뮤지가 진이라고 생각했던 멤버는 뷔였다. 뮤지는 "내가 뷔인지 모르고 '아이고 진아'라고 했다. 거기서 너무 미안했다. 근데 뷔가 나한테 그걸 교정도 안 해주고 갔다. 그럴 필요가 없다는 거 아니냐"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이를 들은 안재현은 "민망할까 봐 그런 것 같다"며 뷔의 행동에 공감했다. 이어 자신 역시 방탄소년단 멤버들과 관련된 훈훈한 기억이 있다며 또 다른 미담을 꺼냈다.

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안재현은 "그 친구들이 저랑 옛날에 샵이 같았다. 근데 그 친구들이 신인일 때도 인사를 너무 너무 잘하더라"라며 과거를 회상했다.

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이어 "원래 같은 계열 아니면 인사 잘 안 하는데, 그 친구들이 먼저 와서 '형 안녕하세요'라고 하는데 그게 아직도 기억난다"라고 칭찬했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com