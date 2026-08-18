방임죄 논란 '라면부부' 아내, '이숙캠' 저격 "내가 X어야 이런 방송 없어져"

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[스포츠조선 김소희 기자] '이혼숙려캠프' 23기 '라면 부부' 아내가 남긴 것으로 추정되는 댓글이 온라인상에 확산하며 논란이 커지고 있다.

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지난 13일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '이혼숙려캠프'에서는 23기 '라면 부부'의 가사조사와 상담 과정이 공개됐다.

이날 아내는 남편에게 폭행을 당했다고 주장했다. 그는 "임신 당시 남편이 결박하고 폭행했다", "일방적으로 따귀를 맞았다"며 과거 부부 사이에 있었던 갈등을 털어놨다. 그러나 이후 남편 측에서 촬영한 영상이 공개되면서 부부의 주장은 엇갈리기 시작했고, 갈등은 새로운 국면을 맞았다.

아내의 육아 방식도 도마 위에 올랐다. 남편이 6살 딸을 위해 만들어준 간식을 아내가 몰래 먹는 모습이 공개되는가 하면, 세 아이의 끼니를 라면으로만 때우는 모습까지 전파를 타면서 '방임죄' 논란에 휩싸였다.

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방송 이후 온라인에서는 '라면 부부'를 둘러싼 다양한 반응이 쏟아졌다. 출연자의 행동과 부부의 갈등을 두고 갑론을박이 이어진 가운데, 최근 '이혼숙려캠프' 95회 관련 유튜브 영상에는 라면 부부 아내가 직접 작성한 것으로 추정되는 댓글이 등장해 다시 한번 관심을 모았다.

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해당 작성자는 자신을 "라면부부 아내"라고 밝히며 악플을 남긴 이들을 향해 강한 어조로 반박했다. 그는 "방송 끝나면 죽어드리겠다. 그럼 이런 방송 없어지겠지 않냐. 여러분들도 생각이 그렇게 넓어 보이지는 않다"며 "애들 걱정한다는 명분으로 애들에게 더 상처 주고 있다. 애들이 방임죄면 여러분들은 살인죄"라고 주장했다.

이어 "'이숙캠' 나간 건 잘못된 것 같다. 그 영상만으로 남의 인생 함부로 단정 짓지 마라"고 호소했다.

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자신의 가정사와 정신적인 어려움에 대해서도 언급했다. 그는 "당신들이 뭘 아냐. 남의 인생 저울질하지 마라. 우울증 걸렸다고 다 그렇게 안 산다. 사람마다 증상이 다르다. 모든 병이 그렇다"며 "한 줄 빚 찾아 방송 나온 사람들 함부로 얘기하지 마라. 남 눈물 나게 하면 피눈물 난다. 죄짓지 말길 바란다"고 덧붙였다.

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해당 댓글에는 방송에서 공개된 모습만으로 자신의 삶과 가정을 판단하지 말아 달라는 호소와 함께 자신을 향한 비판에 대한 강한 반발이 담겼다. 방송을 통해 공개된 장면과 자신의 실제 상황 사이에는 차이가 있다는 취지로 억울함을 토로한 것으로 풀이된다.

한편 '이혼숙려캠프'는 이혼 위기에 놓인 부부들의 갈등과 상담 과정을 통해 부부 관계를 돌아보고 새로운 삶을 모색하는 과정을 담는 프로그램이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com