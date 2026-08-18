권오중, 학폭 견딘 '희귀질환' 아들 30번째 생일 축하.."사랑한다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 권오중이 희귀병을 앓고 있는 아들 혁준 군의 30번째 생일을 축하했다.

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18일 권오중은 자신의 SNS에 "권혁준의 30번째(만 29세) 생일을 엄마 아빠가 진심으로 축하해. 지금까지 지켜주신 하나님 감사합니다. 사랑한다 아들"이라는 글과 영상 하나를 게재했다.

공개된 영상에는 가족과 지인들이 혁준 군의 생일을 축하하는 모습이 담겼다. 특히 케이크를 앞에 두고 기뻐하는 혁준 군의 모습이 훈훈함을 자아냈다. 권오중의 글에서는 아들을 향한 깊은 사랑과 애틋함이 묻어났다.

한편 권오중은 지난 1996년 6세 연상 엄윤경 씨와 결혼했으며 슬하에 혁준 군을 뒀다. 혁준 군은 전세계에서 15명만 겪고 있는 희귀한 발달 장애를 앓고 있는 것으로 알려졌다.

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권오중은 미술에 흥미를 보인 혁준 군을 꾸준히 지원했으며, 이후 혁준 군은 예술의전당을 시작으로 시애틀과 뉴욕 전시에도 초청받은 것으로 알려졌다. 권오중은 지난 4월 KBS1 예능프로그램 '황신혜의 같이 삽시다'에서 혁준 군이 학교 폭력을 당했다며 눈물을 쏟기도. 그는 "아들이 중학교에 갔는데 누가 배를 때렸다면서 학교를 안 가겠다고 했다. 알고 보니 우리 애가 1년 동안 5명에게 괴롭힘을 당했던 것"이라며 가슴 아파했다.

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joyjoy90@sportschosun.com