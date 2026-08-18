이효리 눈썹 화장 지적에..메이크업 담당 오현정 "색도 안 채워, 본연 눈썹결"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] '저스트 메이크업'에 출연했던 오현정 메이크업 아티스트가 이효리 미모에 감탄했다.

Advertisement

18일 오현정은 자신의 계정에 "건강하고 내추럴하게, 모든 게 자연스럽게 아름다운 횰쌤. 독보적 슈스.. 디카와 핸드폰 카메라 느낌 다른데도 또 좋네"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속에는 메이크업을 마친 이효리가 카메라를 정면으로 응시하고 있는 모습이 담겼다. 이효리는 특유의 구릿빛 피부와 깊은 아이홀을 살린 메이크업으로 자연스러우면서도 시크한 분위기를 자아냈다.

특히 과한 색조를 더하기보다는 이효리가 가진 본연의 매력을 살리는 데 집중한 메이크업이 눈길을 끌었다. 건강한 피부 표현에 또렷한 눈매를 더해 특유의 분위기를 한층 강조한 모습이다.

Advertisement

사진이 공개된 이후 한 네티즌은 이효리의 눈썹을 언급했다. 해당 네티즌은 "너무 아름다우신데 왜 점점 눈썹이 두꺼워지냐. 세련된 느낌이 없어지고 우아한 느낌이 크다. 개인적으로 아쉽다"라고 의견을 남겼다.

Advertisement

이에 오현정은 직접 댓글을 남기며 메이크업 방식을 설명했다. 그는 "그냥 있는 눈썹결로만 거의 색도 안 채우고 결만 살리고 있어요^^ 피드백 감사해요"라고 답했다.

이효리의 눈썹이 두껍게 표현된 것처럼 보일 수 있지만, 실제 메이크업에서는 인위적으로 색을 채우기보다 본래 눈썹결을 최대한 살리는 방식으로 연출하고 있다는 설명이다.

Advertisement

한편 오현정은 메이크업 아티스트로 활동하며 다양한 스타들의 메이크업을 담당하고 있다. 최근에는 이효리가 MC를 맡았던 쿠팡플레이 '저스트 메이크업'에 출연해 뛰어난 실력과 개성 있는 메이크업 스타일로 시청자들의 관심을 받았다.

Advertisement

이효리는 가수 이상순과 2013년 결혼한, 제주도에서 생활하다 2024년 서울로 거주지를 옮겼다. 이효리는 지난해 서울 연희동에 '아난다 요가원'을 개원해 직접 강사로 수업을 진행하고 있으며, 현재 JTBC 예능 '연애전쟁' MC로도 활약하고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com