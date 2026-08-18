"父도 '얼굴에 무슨 짓 했냐'고"..장동건, 고소영♥ 유튜브서 성형설 해명

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 장동건이 최근 불거진 성형설을 부인했다.

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18일 고소영의 유튜브 채널에는 '사상 최초! 장동건♡고소영 결혼 16년 만의 첫 부부 토크쇼'라는 제목의 영상이 공개됐다.

고소영은 지인들을 초대, 이야기를 나누는 자리를 만들고 싶어 '고소영 쇼' 코너를 기획했다고 밝혔다. 이어 "첫 게스트를 고심했는데 이 분을 처음으로 모셔야겠더라. 제작진의 압박도 있었다"라며 장동건을 초대했다.

두 사람의 방송 동반 출연은 처음이라고. PD는 장동건의 실물을 보고 깜짝 놀라며 "장난 아니다. 최근 왜 논란이 있었는지 이해가 안 간다"라고 말했다. 장동건은 최근 양 볼에 살이 오르고 피부가 매끈해진 모습으로 한 인터뷰 영상에 등장, 성형설에 이어 건강 이상설까지 불거졌던 바.

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장동건은 "성형수술을 한 걸로 되어있기 때문에 미용실도 다녀오고 괄사도 하고 왔다"라며 웃었고, 고소영은 "당시 보정 앱으로 촬영한 거라서, 당연히 모든 사람이 보정 앱으로 찍은 걸로 알 줄 알았는데 일파만파 일이 커졌다"라고 설명했다.

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장동건은 "처음에는 대수롭지 않게 생각했는데 다다음날 아버지에게 전화가 왔다. 3일 전에 뵀었는데 하루 사이에 얼굴에 무슨 짓을 한 거냐고 하시더라. 이걸 사람들이 믿는구나 싶었다. 작품 개봉할 때보다 전화를 더 많이 받았다"라고 해명했다.

joyjoy90@sportschosun.com