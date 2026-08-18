정해인 훈남 남동생=매니저였다 "엄마가 만들어준 내 따까리"(틈만나면)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 정해인의 매니저가 친동생인 것으로 밝혀졌다.

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18일 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,' 측은 "'MBTI' P가 의심되는 계획적인 가이드 모먼트↗ (ft. 먹지도)"라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 영상에는 드라마 '승산있습니다'의 주연 배우 정해인과 허성태가 게스트로 출연한 모습이 담겼다.

이날 정해인은 가족에 대한 이야기를 나누던 중 "일곱 살 터울의 남동생이 한 명 있다"고 밝혔다.

이에 유연석이 "동생은 뭐 하냐"고 묻자 정해인은 "제 매니저로 일하고 있다"고 답해 눈길을 끌었다. 배우의 스케줄을 가장 가까운 거리에서 챙기는 매니저가 다름 아닌 친동생이라는 사실이 공개된 것.

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특히 정해인의 동생이 과거 온라인상에서 화제를 모았던 사진 속 인물이라는 사실까지 알려지며 눈길을 끌었다.

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과거 온라인 커뮤니티에는 공항에 모습을 드러낸 정해인에게 한 남성이 커다란 우산을 씌워주고 있는 사진이 확산된 바 있다. 당시 일부 누리꾼들은 정해인이 매니저에게 우산을 들게 한 것이 아니냐며 이른바 '우산 의전'을 두고 갑론을박을 벌였다. 사진 한 장에 담긴 모습만을 두고 배우와 매니저 사이의 관계를 추측하면서 오해가 빚어진 것.

그러나 정해인의 매니저가 친동생이라는 사실이 알려지면서 당시 사진 역시 새로운 시선으로 바라보게 됐다. 정해인의 동생이 형의 곁에서 매니저로 일하고 있었다는 사실이 뒤늦게 밝혀지면서, 우산을 들어준 모습 역시 가족 사이에서 자연스럽게 벌어진 일로 볼 수 있게 된 셈이다.

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유연석 역시 이를 듣고 "가족이라서 가능한 거 아니냐"라고 말해 웃음을 자아냈다. 정해인은 동생을 두고 "엄마가 만들어준 내 따까리"라고 유쾌하게 표현했다. 다소 거침없는 표현이지만, 오랜 시간 함께한 형제 사이의 편안하고 친근한 관계가 고스란히 드러났다.

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정해인은 현재도 동생과 함께 스케줄을 소화하고 있다고 밝혔다. 유연석이 "오늘도 같이 왔냐"고 묻자 정해인은 "맞다. 항상 같이 움직인다"고 답했다.

가족이면서 동시에 직장 동료인 만큼 쉽지만은 않은 관계. 유재석은 "현장 같이 다니는 게 쉽지 않은 일인데.."라며 가족과 함께 일을 하는 것에 대한 현실적인 어려움을 언급했다.

이에 정해인은 "맞다. 서로 노력을 많이 해야 한다. 근데 좋을 땐 진짜 좋다"고 솔직하게 털어놨다.

한편 정해인, 허성태가 출연하는 '틈만나면,'은 오늘 18일 밤 9시 공개된다.