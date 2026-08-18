장동건♥고소영, '어색해' 부부 광고 섭외 줄줄이 거절.."따로 찍는 것만 촬영"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 장동건, 고소영 부부가 서로 어색하다는 이유로 부부 동반 광고 촬영을 고사했다고 밝혔다.

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18일 고소영의 유튜브 채널에는 '사상 최초! 장동건♡고소영 결혼 16년 만의 첫 부부 토크쇼'라는 제목의 영상이 공개됐다.

고소영은 지인들을 초대, 이야기를 나누는 자리를 만들고 싶어 '고소영 쇼' 코너를 기획했다고 밝혔다. 이어 "첫 게스트를 고심했는데 이 분을 처음으로 모셔야겠더라. 제작진의 압박도 있었다"라며 장동건을 초대했다.

두 사람은 2010년 결혼해 어느덧 16년 차 부부가 됐다. PD가 "자녀가 더 자라면 각자 연애도 하고 방문을 닫고 안 나오는 날이 올 텐데"라고 묻자, 고소영은 "남편이 그것 때문에 '애들이 우리 품을 떠나면 둘만 있는 시간도 많아질 텐데, 그러면 우리 이제 친하게 지내야 한다'라고 하더라. 그래서 오늘 이런 시간을 마련해 봤다. 사실 결혼 후 둘만 있는 시간이 거의 없었다"라며 웃었다.

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또한 장동건은 "결혼하고 나서 부부 동반 광고 섭외가 많이 들어왔는데 어색해서 하나도 못 찍었다"라고 말해 눈길을 끌었다. 고소영은 "광고 하나는 같이 찍었는데 따로 촬영했다. 남자 편, 여자 편 이런 식으로 (따로) 찍는 게 조건이었다"라고 설명했다.

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실제 부부 동반 광고 촬영을 모두 진행했다면 출연료는 억 소리가 났을 것.PD는 "오늘 역사적인 날이다. 광고 억만금을 줘도 안 하더니"라며 놀라워했고 고소영은 "이제는 합니다"라고 말해 웃음을 안겼다.

joyjoy90@sportschosun.com