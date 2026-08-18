'공개열애' 백진희에..정혜성 "제발 또라이 만나지 말길, 헤어지라 해도 안 들어"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 정혜성이 절친 배우 백진희의 연애에 답답함을 드러내며 돌직구를 날렸다.

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18일 '지니이즈백' 유튜브 채널에는 '우정 잘 부탁드립니다. 배우 정혜성과 브런치 먹다가 백진희가 오열한 이유(feat. 폭로하려는 자 vs 지키려는 자)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 백진희는 절친 정혜성과 이런저런 이야기를 나눴다. 백진희는 "고민이 있는데 난 좋아하는 게 없다"라며 고민도 털어놨고, 정혜성은 "좋아하는 게 꼭 있어야 해? 언니는 스트레스를 뭘로 풀어?"라고 물었다. 백진희가 "난 사실 집에서 그냥 우는 걸로 끝낸다"라고 말하자, 정혜성은 안쓰러워하면서도 "맞다. 언니는 누구에게 기대지도 않고 무슨 일이 있으면 늘 그냥 혼자 있는다"라고 말했다.

이어 정혜성은 "그때 옆에 누가 있느냐가 중요한 것 같다. 좋은 사람이 (나타나) 언니 혼자 울게 놔두지 않고 무슨 일이 있을 때 위로해 주면 좋겠다"라며 백진희의 새 연애를 기대했고, 제작진도 "(백진희는) 빨리 연애해야겠다"라고 반응했다.

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그러자 정혜성은 "언니가 연애를 잘못했지. 내가 헤어지라고 몇 번 얘기하냐. 귀에 딱지가 앉게 얘기했다"라며 백진희를 바라봤고, "언니는 내 얘기를 잘 안 듣는다. 기대가 없다. 그냥 제발 또라이 같은 사람만 만나지 않았으면 좋겠다"라고 덧붙여 웃음을 안겼다. 백진희는 웃음을 터트리며 "매일 혼났었다. 잘하겠다"라고 말했다.

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한편 백진희는 지난 2016년 배우 윤현민과 공개 열애를 했지만 2023년 결별했다.

joyjoy90@sportschosun.com