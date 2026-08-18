'논란 끝 이민' 김빈우, 가족두고 먼저 발리로 떠났다.."외롭지도 심심하지도 않아"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 김빈우가 발리 이주 후 근황을 전했다.

Advertisement

18일 김빈우는 자신의 SNS에 "엎어지면 코 닿을 곳에 바다가 있는데 단 한 번도 모레를 밟지 않았다"라며 사진과 영상을 게재했다.

김빈우는 발리에서 여유를 만끽하며 혼자 시간을 보내고 있는 모습. 그는 "음악을 틀어놓고 침대에 가만히 누워 핸드폰 보면서 3-4시간 밖에 나가는 시간은 고작 2-3시간 숙소에 들어와 또 잠이 오면 1-2시간 자고 배고프면 낮에 사두었던 빵이나 컵라면을 먹으며 그렇게 4일이 훌쩍 지나갔다. 눈곱만큼도 외롭지 않고 심심하지 않고 시간이 지나면 지날수록 아 이런 시간이 5일만 더 있었으면 좋겠기도 하고 애들이 보고 싶기도 하고"라고 덧붙였다.

앞서 김빈우는 지난달 "저희 곧 발리로 이사 가요"라며 발리 이주 계획을 밝힌 바 있다. 이후 비자가 먼저 발급돼 가족보다 6일 먼저 발리로 떠났다. 가족 모두 발리에 도착한 뒤 본격적으로 현지에서 제2의 삶을 시작할 예정이다.

Advertisement

한편 김빈우는 2015년 2세 연하 사업가와 결혼, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 지난 5월 새벽 라이브 방송을 진행하던 중 음악을 크게 틀고 춤을 춰 층간 소음 논란을 일으킨 바 있다. 이후 운전 중 전방을 주시하지 않고 춤을 추는 영상을 올려 또 지적받았다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com