'♥이병헌' 이민정, 아들 발 냄새 폭로했다 급수습…"화낼 수도 있으니까"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이민정이 남편 이병헌과 아들 준후의 현실적인 일상을 공개해 웃음을 안겼다.

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18일 이민정의 유튜브 채널에는 다양한 룸 스프레이와 향기 아이템을 소개하는 영상이 공개됐다.

이날 이민정은 친한 지인의 딸이자 향수 관련 콘텐츠를 만드는 리사와 함께 자신이 실제 사용하는 향기 제품들을 소개했다.

각종 룸 스프레이의 향을 맡으며 이야기를 나누던 이민정은 평소 집에서 탈취용으로 사용하는 제품을 소개하다 자연스럽게 아들 준후를 소환했다.

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이민정은 편백나무와 피톤치드 계열의 향이 나는 제품에 대해 "땀 냄새 잡기도 되게 좋고 방에서 나는 잡내 잡기도 좋다"며 부담 없이 사용할 수 있다고 설명했다.

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그러다 "조금 미안한 얘기지만 아이들의 발 냄새가 지나간 자리에도 좀 뿌리긴 한다"고 솔직하게 털어놨다.

농구를 하는 아들 준후 이야기도 빠지지 않았다. 이민정은 "농구하고 왔는데 발 냄새가 안 날 거라 생각했어?"라며 현실 엄마의 면모를 드러냈다.

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하지만 곧 아들이 영상을 볼 것을 의식한 듯 태세를 바꿔 웃음을 자아냈다.

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이민정은 "준후가 또 화낼 수도 있으니까"라며 "준후는 그런 건 아니고 운동을 많이 하니까, 막 시간을 뛰니까"라고 다급하게 해명했다.

남편 이병헌과의 일상도 공개했다.

이민정은 자신이 좋아하는 비누향 계열의 제품을 소개하면서 옷에 뿌릴 정도로 애용하고 있다고 밝혔다. 그는 깨끗하게 세탁한 듯한 향이 나는 것이 특징이라며 직접 침대에도 사용해봤다고 했다.

그러면서 이민정은 "내가 침대에 막 뿌려놓고 '이거 이런 냄새였지' 하면서 돌아다니고 있는데 오빠가 오더니 '침대 또 빨았어?'라고 하더라"고 이병헌의 반응을 전했다.

실제로 침구를 세탁한 것이 아닌데도 남편이 세탁한 것으로 착각할 만큼 향이 깨끗하게 느껴졌다는 것. 이민정은 이병헌의 반응에 "오, 이렇게 빨았다고 생각하는구나"라고 생각했다고 말해 웃음을 더했다.

이날 이민정은 향을 자신만의 독특한 표현으로 설명해 재미를 더하기도 했다. 과거 향을 '피 흘리고 돌아와 샤워한 장군'에 빗대 화제를 모았던 그는 이날도 각종 향을 맡으며 '피 흘린 요리사', 'LA 대저택', '눈이 있는 산장' 등을 떠올려 현장을 웃음바다로 만들었다.

특히 게스트가 이민정에게 "이모가 장군 향수 좋아하잖아요"라고 말하자 이민정은 "나 그런 이미지였어?"라고 받아치며 웃음을 터뜨렸다.

한편 이민정은 배우 이병헌과 2013년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

narusi@sportschosun.com