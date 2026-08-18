황보라 2살 아들, 할머니 얼굴에 침을 퉤.."버릇없게 키웠나 싶어" 母 반성(황보라이어티)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 황보라가 2살 아들의 육아를 돌아보며 뜻밖의 반성을 드러냈다.

Advertisement

18일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 "'여기서 살까?' 서울 가기 싫은 황보라의 마지막 여름방학ㅣ김용건 별장, 현실육아"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 황보라와 가족들이 시아버지인 배우 김용건의 별장을 찾아 여름휴가를 보내는 모습이 담겼다.

황보라 가족은 양평의 별장에서 계곡 물놀이를 즐기는가 하면 마트 장보기에 나서고, 아이를 위한 다양한 체험 활동에도 함께했다. 바쁜 일상에서 잠시 벗어나 자연 속에서 여유로운 시간을 보내며 소소한 행복을 만끽했다.

특히 황보라는 별장에서의 시간을 보내며 평소 서울에서 느꼈던 육아에 대한 부담감을 털어놨다.

Advertisement

그는 "살짝 서울의 삶과 다르다. 서울에서는 토요일, 일요일에 어린이집을 안 가면 어떻게 놀아주지? 어떻게 시간을 때우지 싶은데, 여긴 시간 제약 없이 여유를 즐긴다. 강박도 사라진다"며 서울과는 다른 육아 환경에 만족감을 드러냈다.

Advertisement

이어 "아이 초등학교 전에 여기서 살아야 되나? 고즈넉한 자연에서 살아야 하나 싶다"고 말하며 자연 속에서 아이를 키우는 삶에 대한 고민을 내비쳤다. 정해진 일정과 반복되는 일상에서 벗어나 아이와 함께 충분한 시간을 보내는 것에 대한 만족감이 컸던 것으로 보인다.

하지만 즐거웠던 여름휴가를 뒤로하고 다시 서울로 돌아온 황보라는 현실 육아와 마주했다.

Advertisement

서울에 돌아온 뒤에는 친정 부모가 황보라의 아들 우인 군을 돌봐주고 있는 모습이 담겼다. 그러던 중 예상치 못한 상황이 벌어졌다. 우인 군이 친정어머니의 얼굴에 침을 뱉은 것.

Advertisement

황보라는 곧바로 아들에게 "이제 안 할 거지? 침 퉤할 거야"라고 말하며 훈육에 나섰다. 이에 친정어머니 역시 "안 할 거야"라고 답하며 상황을 정리했다.

이후 황보라는 해당 장면에 자막을 통해 자신의 육아 방식을 되돌아보는 마음을 전했다. 그는 "제가 버릇없게 키웠나 되돌아보게 됐다"고 털어놨다.

한편 황보라는 김용건의 아들이자 배우 하정우의 동생인 김영훈과 결혼해 슬하에 아들 우인 군을 두고 있다.