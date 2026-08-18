이효리 "♥이상순과 2년 동거, 결혼했으니 당당히 말씀드린다"(연애전쟁)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이효리가 남편 이상순과 결혼 전 약 2년간 동거했던 사실을 고백했다.

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18일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '연애전쟁' 9화에서는 남자친구의 강한 집착으로 갈등을 겪고 있는 한 커플의 사연이 소개됐다.

이날 사연 속 남자친구는 르세라핌 김채원, 에스파 카리나를 닮은 여자친구에게 첫눈에 반한 뒤 강한 불안감을 느끼기 시작했다고. 여자친구는 남자친구의 집착이 점점 심해졌다며 "2주 만에 동거하자고 하고, 한 달 만에 결혼하자고 했다"고 털어놨다.

두 사람은 결국 현재 동거 중인 상황. 사연을 지켜보던 이효리는 자신의 연애 경험을 떠올리며 결혼 전 동거에 대한 생각을 밝혔다.

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이효리는 "동거가 나쁘지 않다. 저도 상순 오빠랑 2년 정도 같이 지냈다"면서 "지금은 결혼했으니 당당하게 이야기한다. 좋았다"라고 솔직하게 말했다.

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이를 들은 최다니엘은 "같이 있다 보면 좋은 점도 있지만 그로 인해 다투지 않냐"고 물었다.

이효리 역시 "맞다. 두 분이 그런 것 같다"라고 공감하며, 함께 생활하는 만큼 서로의 장점뿐 아니라 몰랐던 모습까지 마주하게 되는 현실적인 부분도 짚었다.

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이어 이효리는 이상순과의 결혼 생활에 대해서도 거침없는 입담을 이어갔다. 그는 "저희도 서로 겨드랑이 냄새도 맡고 그런다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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이효리는 가수 이상순과 2013년 결혼한, 제주도에서 생활하다 2024년 서울로 거주지를 옮겼다. 이효리는 지난해 서울 연희동에 '아난다 요가원'을 개원해 직접 강사로 수업을 진행하고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com