황정민, '사생활 폭로' A씨와 2억 손배소 끝까지 간다…강제조정 불복

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 황정민이 사생활 의혹을 제기해온 A씨와의 2억원대 손해배상 소송에서 법원이 내린 강제조정 결정을 받아들이지 않았다.

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18일 스타뉴스 보도에 따르면 황정민은 서울중앙지방법원이 지난 14일 A씨와의 2억원대 손해배상 청구 소송에서 내린 강제조정 결정에 불복해 이의신청서를 직접 제출했다.

강제조정은 정식 판결에 앞서 법원이 직권으로 당사자 간 화해 조건을 정하는 절차다. 당사자가 결정문을 송달받은 날부터 2주 이내 이의를 제기하지 않으면 재판상 화해와 같은 효력이 발생하지만, 한쪽이라도 이의를 제기하면 강제조정 결정은 효력을 잃게 된다.

황정민은 앞서부터 A씨와 합의할 뜻이 없다는 입장을 분명히 해왔다. 지난 11일 열린 조정기일에도 참석하지 않겠다는 뜻을 밝히고 법률대리인을 통해 절차 진행에 관한 의견서를 제출했다.

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결국 법원이 강제조정 결정을 내렸지만 황정민이 이에 불복하면서 양측의 민사 분쟁은 합의로 마무리되지 않게 됐다.

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이번 소송은 A씨가 지난 2월 황정민을 상대로 2억원 규모의 손해배상을 청구하면서 시작됐다.

A씨는 황정민으로부터 소주 사업을 제안받은 뒤 디자인 시안 제작과 시나리오 집필 등을 했으나 정당한 대가를 받지 못했다는 취지로 손해배상을 요구하고 있다. 사건을 심리하던 재판부는 지난 6월 양측의 합의를 위해 사건을 조정에 회부했다.

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A씨와 황정민을 둘러싼 법적 공방은 이뿐만이 아니다.

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A씨는 최근까지 SNS를 통해 황정민과 과거 사적인 관계였다고 주장하면서 황정민과 주고받았다고 주장하는 통화 내역과 메시지 등을 공개했다. 황정민 측은 A씨의 주장에 반박해왔다.

황정민은 지난해 8월 A씨를 스토킹 혐의로 형사 고소했다. 이후 법원은 A씨에게 세 차례 접근금지 등 잠정조치를 부과했으며, A씨에게 벌금 300만원의 약식명령을 내렸다. A씨는 이에 불복해 정식재판을 청구했다.

지난 11일 의정부지방법원 고양지원 형사4단독 심리로 열린 A씨의 스토킹처벌법 위반 등 혐의 결심공판에서는 검찰이 A씨에게 벌금 1000만원을 구형했다.

검찰은 범행 기간이 장기간에 이르고 연락 횟수가 지나치게 많았다는 점, 협박성 글을 SNS에 게시한 점 등을 구형 이유로 들었다. 황정민 측이 A씨에 대한 엄벌을 탄원하고 있다는 점도 고려해달라고 요청했다.

A씨는 최후진술에서 자신의 일부 행동에 대한 잘못을 인정하면서도 "2년간 일방적으로 한 사람을 쫓아다닌 스토커라는 것은 전혀 다른 이야기"라고 주장했다.

이어 "누가 먼저 연락했고, 서로 어떤 약속이 있었는지 봐주시길 바란다"며 "모든 일이 한 사람이 일방적으로 저지른 일이 되는 것을 견딜 수가 없다. 부디 기록이 말하는 그대로 판단해 주시길 바란다"고 호소했다.

A씨의 스토킹처벌법 위반 등 혐의 선고기일은 오는 9월 8일로 예정돼 있다.

narusi@sportschosun.com