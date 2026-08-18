이효리 전남친 누구길래.."유순한 편 아냐, 싸우다 휴대폰 3~4개 갈아치워"(연애전쟁)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이효리가 20대 시절 연애 스타일을 솔직하게 털어놨다.

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18일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '연애전쟁'에는 김희철을 대신해 특별 외교관으로 개그우먼 풍자와 배우 최다니엘이 출연했다.

이날 최다니엘은 자신의 연애 스타일에 대해 "적당히 남들 하는 만큼"이라며 "막상 마음을 열면 오래오래 만나는 편이다. 길게 만나면 5년까지"라고 장기 연애 경험을 밝혔다.

이를 듣던 최다니엘은 이효리에게 "누나는 싸우기도 하세요?"라고 물었다.

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이효리는 망설임 없이 "저 엄청 싸운다"라고 답했다. 이어 "20대 때, 저도 성격이 불같은 편인데 제가 좋아한 남자들도 유순한 스타일이 아니었다"고 털어놨다.

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서로 성격이 강한 만큼 연애 당시 갈등도 적지 않았다는 것. 이효리는 20대 시절의 연애를 떠올리며 "근데 지나고 보니까 그 시절도 그립다"고 말했다.

그러면서 당시의 격한 연애를 떠올리듯 "막 싸우고, 휴대폰 던져서 부수고. 이제 휴대폰 3~4개씩 갈아치우고"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.