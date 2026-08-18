'최진실 딸' 최준희, 55kg 감량→쌍수 3번째 "성형 전 살부터 빼야"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 고(故) 최진실의 딸인 인플루언서 최준희가 성형수술에 대한 자신의 생각을 밝혔다.

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18일 최준희는 자신인 계정에 "96kg → 41kg. 그리고 쌍수 3트째인 사람이 말합니다"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

최준희는 "살 뺄 계획 있으면 큰 감량부터 끝내고 성형 고민하라"고 조언했다. 다만 "이게 '말라야 예뻐요' 이런 얘기가 절대 아니다"라고 강조하며 체중 자체를 미의 기준으로 삼는 것은 아니라고 선을 그었다.

그는 자신의 경험을 예로 들며 체중 감량 전후로 성형에 대한 생각이 크게 달라질 수 있다고 설명했다.

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최준희는 "저도 96kg일 때 원하는 눈이랑 큰 감량 끝나고 원하는 눈이 진짜 달랐다. 돈으로 몸소 배웠다"며 솔직하게 털어놨다.

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이어 "오늘 제가 하고자 하는 얘기는 '성형은 무조건 살 빼고 하셔라'라는 얘기다. 이건 96kg에서 41kg까지 빼본 사람의 피눈물 나는 조언"이라고 말했다.

현재 쌍꺼풀 수술 후 5일째라는 최준희는 이번 수술에서 절개와 눈매 교정, 앞트임 등을 받았다고 밝혔다. 그러면서 "일단 96kg과 41kg은 도화지 자체가 다르다"고 설명했다.

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실제로 체중 감량을 거치면서 얼굴형과 인상이 달라졌고, 이에 따라 원하는 이미지 역시 달라졌다는 것.

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최준희는 "살이 빠지면서 얼굴형도 달라지고 인상도 달라지니까 추구하는 눈, 코, 얼굴 볼륨이 달라진다"며 "살쪘을 때는 눈 하나를 따로 봤다면 지금은 전체적인 밸런스에 맞춰서 보는 느낌"이라고 전했다.

다만 무조건 최저 체중까지 감량한 뒤 성형수술을 해야 한다는 의미는 아니라고 거듭 강조했다. 자신이 건강하게 유지할 수 있는 적정 체중까지 감량한 뒤 얼굴의 변화를 충분히 지켜보고 성형 여부를 결정하라는 취지다.

그는 "제가 다시 96kg으로 돌아간다면 성형외과 예약부터 안 잡는다. 일단 내 최종 도화지부터 만들 거다. 다들 저 같은 실수 하지 마라"이라고 덧붙였다.

55kg이라는 큰 폭의 체중 감량을 직접 경험한 만큼, 자신의 시행착오를 바탕으로 성형수술을 고민하는 이들에게 현실적인 조언을 건넨 최준희. 체중 감량 전후의 얼굴 변화가 성형에 대한 기준까지 바꿀 수 있었다며 자신의 경험을 솔직하게 공유해 눈길을 끌었다.

한편 최준희는 지난 5월 11살 연상의 비연예인과 결혼했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com