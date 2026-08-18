하영 증조부 논란 속..홍지민, 독립운동가 父 생각에 울컥 "16세에 日 군수물자 폭파"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 하영의 증조부 친일 논란이 이어지고 있는 가운데, 뮤지컬 배우 홍지민이 독립운동가 아버지를 언급해 눈길을 끌었다.

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18일 홍지민의 유튜브 채널에는 '독립운동가였던 우리 아버지에게 하고 싶었던 말'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

홍지민은 (촬영 당일 기준) 곧 8월 15일 광복절이 다가온다면서 "이맘때가 되면 친정 아빠 생각이 많이 난다"라고 말했다. 홍지민 아버지는 독립운동가 홍창식이다.

홍지민은 "아이를 키워보니 아버지가 어떻게 16살 때 독립운동을 할 수 있었을까 싶다. 아버지는 백두산회라는 독립운동 단체에서 활동하시다가 1943년에 잡히셨다. 치안유지법 위반으로 옥중생활을 하시다가 감옥에서 해방을 맞이했다. 상상도 할 수 없다. (16세 나이에) 이게 가능한 일인가"라고 말했다.

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이어 "일본으로 군수물자 가는 걸 폭파하는 일을 하셨다. 옥중 생활은 상상할 수 없을 만큼 열악하다. 실제로 고문을 많이 받아 돌아가신 분들도 많더라. 아빠는 다행히 잘 버티셨고 잘 살아내셨다"라며 다시금 아버지를 떠올렸다.

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특히 그는 "아버지는 나중에 뇌출혈이 와서 왼쪽 몸이 마비됐다. 돌아가시기 전까지 그 상태로 광복회에 알려지지 않은 많은 (독립운동가) 분들의 서류를 작성해 주는 일을 하셨다. 너무 자랑스럽고 대단하다"라며 끝내 눈시울을 붉혔다.

아버지는 홍지민이 20살 때 돌아가셨다고. 홍지민은 "당시 제가 어리고 개념이 없어 '너무 자랑스럽다', '사랑한다'라는 말을 많이 못 했다. 아쉽고 속상하다"라며 안타까워했다.

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joyjoy90@sportschosun.com