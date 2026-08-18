정해인, 유재석도 부러워한 이영자 '대동맛지도' 받았다…"금고 보관 중"(틈만나면)

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 정해인이 이영자에게 받은 특별한 선물을 공개하며 남다른 애정을 드러냈다.

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18일 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'에서는 '투유MC' 유재석, 유연석과 함께 틈친구 정해인, 허성태가 서울 동작구를 찾았다.

이날 방송에서 정해인은 동작구에서만 30년을 산 '동작의 아들'이라고 밝히며 "제 지도앱에 근처 맛집이 엄청 많다"고 자신하는 모습을 보였다.

잠시 틈시간에 정해인은 동작구 맛집 스캔부터 예약까지 진행했고, 빙수가 먹고 싶다는 형들을 위해 동선과 브레이크 타임까지 체크하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

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정해인은 예약한 식당에 들어가 이영자가 직접 선물한 '대동맛지도'를 자랑했다.

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정해인은 "선배님이 스케치북에 직접 정리하신 거다. 보면 정성이 가득 들어가 있다. 두께도 두껍다"라고 자랑하자, 유재석은 "누나가 해인이를 진짜 아끼는 거다. 받은 사람 몇 안 된다"라고 부러워하는 모습을 보였다.

특히 정해인은 "선물을 받고 너무 행복했다. 지금 금고에 보관해두고 있다"고 자랑해 웃음을 자아냈다.

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narusi@sportschosun.com