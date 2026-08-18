정해인, '매니저 갑질설' 오해 풀렸다…"7살 터울 친동생"(틈만나면)

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 정해인이 과거 온라인에서 '매니저 갑질' 의혹까지 불러왔던 사진 속 매니저의 정체를 공개했다.

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18일 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'에서는 '투유MC' 유재석, 유연석과 함께 틈친구 정해인, 허성태가 서울 동작구를 찾았다.

이날 유재석은 정해인에게 "형제가 어떻게 되냐"라고 물었고, 정해인은 "7살 터울 동생이 있다. 그 동생이 매니저다"라고 이야기해 모두를 놀라게 만들었다.

이때 허성태는 "그 유명한 짤 있지 않냐. 매니저 갑질"이라고 언급했다.

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앞서 온라인 커뮤니티에서 정해인의 매니저가 비를 맞으며 정해인에겐 커다란 우산을 씌워주는 장면이 공개되면서 '갑질 의혹'까지 불거졌던 상황을 설명 한 것.

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이에 정해인은 "엄마가 만들어준 제 따까리(?)"라며 유쾌하게 동생의 정체를 밝혀 모두를 웃게만들었다..

그는 "오늘도 같이 왔다. 항상 현장을 같이 다니고 있다"라며 여전히 매니저로서 든든한 동행을 이어가고 있음을 밝힌다.

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유재석은 "동생이 현장을 함께 다니는 건 쉽지 않겠다"라고 고충을 언급했고, 정해인은 "서로 노력을 많이 한다"라고 이야기했다.

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이때 정해인은 가족이자 동료인 동생과의 끈끈한 우애를 과시해 눈길을 끈다.

narusi@sportschosun.com