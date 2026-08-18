맹승지, ♥의사 남친 자랑에 신났네.."살 뺀다하니 택배 백개 시켜주고 식단 문서화"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 맹승지가 남자친구의 '사랑 가득' 다이어트 내조를 자랑하며 달달한 공개 연애를 이어갔다.

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18일 맹승지는 자신의 계정에 "57.5kg인데요! 마운자로 안 하고 한 달에 5kg 빼볼게요. 나 살 잘 빼지롱"이라는 글과 함께 거울 셀카를 공개했다.

이어 남자친구가 직접 짜준 다이어트 식단을 공개하며 애정을 과시했다. 맹승지는 "대문자 J 도비스 씨 다이어트 문서화해 주심. 식단 바로 주문해 주심. 이러는데 안 빼면 안 되지! 잘 빼볼게"라며 고마운 마음을 전했다.

남자친구가 직접 주문한 다이어트 식품도 공개했다. 맹승지는 "다이어트 한다고 했더니 제로칼로리 택배 백 개 시켜주네. 역시 센스가 아주 좋구만"이라고 덧붙이며 남자친구의 세심한 내조를 자랑했다.

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다이어트를 결심한 여자친구를 위해 식단을 직접 계획하는 것은 물론 필요한 제품까지 챙겨주는 모습에서 두 사람의 달달한 일상이 엿보였다.

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앞서 맹승지는 "나랑 제일 많이 쫑알대는 사람"이라는 글과 함께 남자친구와 찍은 사진을 공개했다. 사진 속 두 사람은 얼굴을 맞댄 채 다정한 분위기를 연출했다. 특히 남자친구가 맹승지의 볼에 입을 맞추는 모습까지 공개하며 거침없이 애정을 드러냈다.

남자친구 역시 맹승지의 게시물을 자신의 SNS에 공유하며 공개 연애에 동참했다. 특히 남자친구의 프로필 소개란에는 'MD(Medical Doctor)'라고 적혀 있으며, 프로필 사진에는 의사 가운을 입은 모습이 담겨 있어 그가 의사인 것으로 알려지며 더욱 관심을 모았다.

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두 사람은 SNS를 통해 서로에 대한 애정을 숨기지 않고 있다. 지난 16일 맹승지는 "처음 해보는 커플 챌린지"라는 글과 함께 남자친구와 함께 촬영한 영상을 공개했다.

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영상에서 두 사람은 '고백은 누가 했나', '싸운 후 누가 먼저 사과하나', '누가 더 로맨틱한가' 등 연인 사이를 묻는 질문에 서로를 가리키며 답했다.

'누가 더 웃긴가'라는 질문에는 맹승지가 자신을 가리켰고, '나이가 누가 더 많냐'는 질문에는 맹승지는 자신을, 남자친구는 자신을 가리켜 웃음을 자아냈다. 질문에 따라 엇갈리는 답변을 내놓으면서도 두 사람은 연신 귀여운 표정을 지으며 해맑게 챌린지를 이어갔다.

특히 '누가 돈을 더 많이 쓰나'라는 질문에는 남자친구가 자신을 가리키며 맹승지와의 데이트나 일상에서 자신이 더 많은 비용을 부담한다고 밝혀 눈길을 끌었다.

서로를 향한 장난스러운 폭로부터 다이어트 식단까지 아낌없이 공유하며 공개 연애의 행복한 순간을 보여주고 있는 맹승지. 남자친구의 든든한 내조와 두 사람의 유쾌한 케미가 팬들의 관심을 모으고 있다.

한편 맹승지는 2013년 MBC 공채 개그맨으로 데뷔했다. 이후 MBC '무한도전' 리포터로 얼굴을 알렸으며, 방송과 공연, SNS 등을 통해 팬들과 꾸준히 소통하며 활발한 활동을 이어가고 있다.