고현정, 던과 파격 조합…그러다 꺼낸 말 "연애가 생각난다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고현정이 가수 던과 예상 밖의 조합을 완성한 가운데, 뜻밖의 '연애' 발언으로 눈길을 끌었다.

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고현정은 18일 자신의 개인 계정에 패션 브랜드 아비에무아와 함께한 작업 현장을 공개하며 "다 갖고 싶다. 입으면 연애가 생각난다 ㅜㅎ"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 고현정은 던과 함께 화보 촬영에 나선 모습이다.

큰 키와 늘씬한 체형을 자랑하는 두 사람은 나란히 앉아 카메라를 응시하는가 하면, 각자의 개성이 돋보이는 스타일링으로 의외의 케미스트리를 완성했다.

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특히 흑백으로 촬영된 사진에서는 고현정과 던의 독특한 분위기가 한층 돋보였다. 쉽게 예상하기 어려웠던 두 사람의 만남이 신선함을 자아냈다.

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고현정의 독보적인 패션 소화력도 시선을 사로잡았다. 오버사이즈 재킷부터 포근한 니트, 가죽 재킷 등 다양한 스타일을 소화한 고현정은 자연스럽게 흐트러진 헤어스타일과 담백한 메이크업으로 특유의 세련된 분위기를 뽐냈다. 늘씬한 각선미가 드러나는 스타일링 역시 눈길을 끌었다.

무엇보다 고현정은 이번 작업에 대한 만족감을 드러내면서 '연애'를 언급해 관심을 모았다. "다 갖고 싶다"고 감탄한 그는 "입으면 연애가 생각난다"고 덧붙이며 패션에 대한 유쾌한 감상을 전했다.

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고현정의 게시물에는 함께 촬영한 던도 하트 이모티콘을 남기며 화답했다.

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해당 브랜드를 이끌고 있는 다비치 강민경 역시 "우리의 뮤즈"라는 댓글을 남기며 고현정을 향한 애정을 드러냈다. 강민경은 패션 브랜드 아비에무아를 운영하며 가수뿐 아니라 사업가로도 활동하고 있다.

한편 고현정은 개인 계정을 통해 촬영 현장과 일상 등을 꾸준히 공유하며 팬들과 소통하고 있다.

narusi@sportschosun.com