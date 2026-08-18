블핑 지수, '파리 엄마' 디올 관계자 교통사고 사망에 비통.."작별 힘들어"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 블랙핑크 멤버 지수가 갑작스레 세상을 떠난 디올 홍보 책임자 마틸드 파비에(Mathilde Favier)를 추모했다.

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18일 지수는 자신의 SNS에 "사랑하는 마틸드에게, 당신에게 작별 인사를 전할 말을 찾기가 어렵다"라는 글을 남겼다.

이어 "디올과 함께한 제 여정의 아주 처음부터, 당신은 저를 그토록 따뜻하고 친절하게 대해줬다. 세월이 흐르는 동안 우리는 정말 많은 특별한 순간들을 함께 나눴고, 당신이 제게 보여준 배려와 사랑, 그리고 지지에 대해 저는 언제나 감사하게 생각할 것"이라고 덧붙였다.

지수는 "파리에서 우리가 나눴던 모든 소중한 추억들을 저는 언제나 소중히 간직하겠다. 다시 파리에서 당신을 만나 함께 축하할 날을 고대하고 있었기에, 이번 작별이 더욱 힘들게 느껴진다"라며 비통함을 전했다.

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끝으로 "우리의 추억을 마음속에 간직하겠다. 편히 쉬시길 바란다. 결코 잊지 않겠다"라고 전했다.

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고인은 패션계에서 영향력 있는 인물로, 지수가 디올 패션쇼 등 디올 행사에 참석할 때마다 살뜰히 챙겨 '지수 파리맘'이라는 애칭으로 불리기도 했다. 지수가 추모글을 남기며 두 사람의 각별한 인연이 다시 주목받고 있다.

한편 현지 매체 보도에 따르면 마틸드 파비에는 프랑스 서부에서 발생한 교통사고로 향년 57세 나이에 사망했다.

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joyjoy90@sportschosun.com