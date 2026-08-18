'김사랑 닮은꼴' 24기 옥순, 실물 얼마나 예쁘면 "연예인에 번호 따여"

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[스포츠조선 김소희 기자] '나는 SOLO(나는 솔로)' 24기 옥순이 '나는 솔로' 출연 전 유명 연예인이 연락처를 물어본 일화를 공개해 눈길을 끌었다.

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옥순은 18일 자신의 SNS 채널에 '연예인한테 번호 따인 썰'이라는 제목의 짧은 영상을 게재했다.

영상에서 옥순은 몇 년 전 우연히 유명 연예인과 마주쳤던 당시를 떠올렸다. 그는 "내가 사촌 언니 집에 갔다가 집에 돌아오는 길에 연예인을 마주쳤다. 나는 보자마자 그분을 알아봤다. 왜냐하면 너무 유명한 분이셨다"고 운을 뗐다.

이어 "나는 용기가 없는 사람이기 때문에 그냥 지나가려고 했다. 그런데 그 순간 이제 그분과 내가 눈이 마주쳤다. 그런데 그분 눈이 땡그래지면서 엄청 놀라셨다"고 당시 상황을 구체적으로 설명했다.

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상대방의 예상치 못한 반응에 옥순 역시 의아함을 느꼈다고. 그는 "그래서 나는 속으로 '왜 나를 보고 놀라시는 거지?'라는 의문을 가졌다"고 털어놨다.

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특히 옥순은 해당 일화가 '나는 솔로' 출연 전 벌어진 일이라는 점을 강조했다. 그는 "그분이 나를 보고 놀랄 일이 전혀 없는 게 이게 몇 년 전 일이다. '나는 SOLO' 나가기 전 일이다. 그러니까 나를 보고 놀라는 일은 있을 수가 없는 일인 거다"라고 말했다.

유명 연예인이 자신을 알아보고 놀랄 만한 상황이 아니었다는 설명이다. 옥순 역시 상대방의 반응을 이해하지 못한 채 그대로 지나치려 했다고.

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그는 "근데 뭐 물어볼 순 없으니까 그냥 지나갔다"고 당시를 회상했다. 하지만 이야기는 여기서 끝나지 않았다.

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옥순은 "그런데 그분이 나를 쫓아와서는"이라고 말한 뒤 영상을 마무리하며 다음 이야기에 대한 궁금증을 높였다.

과연 해당 연예인이 옥순을 쫓아온 이유는 무엇이었을지, 이후 실제로 어떤 대화가 오갔는지는 공개되지 않은 상황. 옥순이 '연예인에게 번호를 따인 썰'이라고 제목을 붙인 만큼, 후속 내용에 관심이 쏠리고 있다.

한편, 24기 옥순은 SBS Plus와 ENA의 '나는 SOLO', '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에 출연, 김사랑 닮은꼴로 화제를 모았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com