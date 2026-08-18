허경환, '개콘 미남캐'의 남모를 고충…"매주 다른 여자와 뽀뽀, 내 입술은 소품"

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 허경환이 과거 공개 코미디에서 러브라인 캐릭터를 맡으며 느꼈던 뜻밖의 고충을 털어놨다.

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18일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '키컸다 치고 완투'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 '살롱드립'에는 허경환이 게스트로 출연해 장도연과 신인 시절부터 함께했던 추억을 되짚었다.

두 사람은 과거 공개 코미디 무대에서 연애나 러브라인을 소재로 한 코너를 했던 시절을 떠올렸다.

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이야기를 나누던 장도연은 "개콘 할 때 소위 러브라인 같은 걸 할 때, 코너에서 만나는 사람이 '이건 좀 안 했으면 좋겠다'고 하거나 오빠가 알아서 뺀 적이 있냐"고 물었다.

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이에 장도연은 먼저 자신의 연애 경험을 꺼냈다. 과거 '코미디빅리그'에서 유상무와 함께 러브라인이 담긴 코너를 할 당시 남자친구를 직접 공연장에 초대했다는 것.

장도연은 "나는 일하는 나의 프로페셔널한 모습을 내가 사랑하는 사람에게 보여주고 싶어서 남자친구를 초대했다"고 말했다.

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이어 남자친구가 자신과 유상무의 러브라인 장면을 바라보던 당시 표정을 재연하며 "그렇게 보는 게 또 귀엽더라"고 웃었다.

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이를 듣던 허경환 역시 과거 자신의 공개 코미디 캐릭터를 떠올렸다.

허경환은 "나는 매주 그런 게 있었잖아. 옛날에 일주일에 한 번씩 나한테 뽀뽀하고 도망가는 역할을 맨날 했다"고 밝혔다.

이어 그는 "그때 당시 내 입술은 소품 같은 거였다"고 표현해 장도연을 폭소하게 했다.

잘생긴 외모를 앞세운 캐릭터 때문에 여러 러브라인을 소화했던 당시를 유쾌하게 떠올렸지만, 속내는 마냥 즐겁지만은 않았다고.

허경환은 "다 부딪치고 다녔다"며 "나는 그 당시 '항상 이런 역할을 해야 되나?'라는 생각을 했다"고 털어놨다.

이어 "그냥 웃기고 개그로 마무리를 딱 지어야 하는데 그거를 받는 내 모습이 가끔 씁쓸할 때가 있었다"고 솔직하게 고백했다.

앞서 장도연은 신인 시절 허경환의 첫인상에 대해서도 이야기했다. 장도연은 "오빠 처음 봤을 때 그냥 연예인 같았다"며 "얼굴이 그때도 진짜 잘생겼고 피부도 하얗고 말도 잘하고 깔끔했다. 이미 뭔가 완성형이었다"고 회상했다.

허경환 역시 KBS 공채 개그맨 시험에 합격한 이유를 묻자 "껍데기로 붙었지. 요걸로 붙었어"라고 외모를 자학 개그 소재로 활용해 웃음을 안겼다.

두 사람은 신인 시절 엄격했던 개그맨 조직 문화도 떠올렸다. 모자나 반바지 등을 입을 수 없었고 정수기 앞에서 물 한 잔을 마시는 것조차 선배들의 눈치를 봐야 했다는 이야기를 나누며 지금은 웃으며 이야기할 수 있는 추억들을 소환했다.

또한 허경환은 최근 자신의 인기를 실감하느냐는 질문에 "내가 나를 귀하게 만든 것 같다"며 "엄마는 귀하게 안 키웠는데 그냥 편하게 키웠다. 그런데 나 혼자 귀하게 컸다"고 말해 웃음을 자아냈다.

어머니가 오이 마사지나 오이 팩을 할 때 옆에서 함께했고 손톱까지 직접 관리한다며 남다른 자기 관리 습관도 공개했다.

narusi@sportschosun.com