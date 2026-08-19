[단독] "만기 없는 연기 대출 받았죠"…23살 단역 윤경호에게, 46살 명배우 윤경호의 위로(BSA 수상인터뷰)

제5회 청룡시리즈어워즈 남우조연상을 수상한 배우 윤경호가 목동 스포츠조선 본사에서 인터뷰를 했다. 트로피와 함께 포즈를 취하고 있는 윤경호. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

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[스포츠조선 조지영 기자]

"23살 보조출연자로 하루하루 근근이 버텼던 윤경호에게 '잘 버텼다 경호야'라고 말해주고 싶어요."

오직 연기 하나만 바라보고 치열하게 버텼던 지난날을 회상한 배우 윤경호(46)가 처음이자 마지막으로 자신의 어깨를 다독였다. 그리고 자신을 끝까지 믿어준 가족, 무더운날 함께 땀 흘렸던 동료들, 그리고 무한 사랑을 보내준 대중들을 생각하며 뜨거운 눈물도 쏟았다. 모두가 한마음으로 축하하는 윤경호의 오늘이 그 어느 때보다 값지고 빛나는 이유다.

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7월 31일 열린 제5회 청룡시리즈어워즈에서 윤경호는 1999년 데뷔 이후 27년 만에 생애 첫 청룡 남우조연상 트로피를 품에 안았다. B급 병맛 코미디로 '취랄' 신드롬을 만든 '취사병 전설이 되다'에서 규율보다 경험을, 절차보다 직감을 믿는 행정보급관 상사 박재영을 연기한 윤경호. 마치 짜장면에 단무지 같은, 작품 전체에 없어서 안 될 감초 역할을 톡톡히 하며 한국을 대표하는 명품 배우로 등극했다. 혼자만 돋보이는 연기가 아닌 작품 전체의 완성도를 끌어올리는 든든한 지원군으로 존재감을 보인 그에게 이번 청룡시리즈어워즈 남우조연상은 어쩌면 당연한 결실이었는지 모른다.

제5회 청룡시리즈어워즈 남우조연상을 수상한 배우 윤경호가 목동 스포츠조선 본사에서 인터뷰를 했다. 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있는 윤경호. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

수상인터뷰 마지막 주자였던 윤경호는 바쁜 일정 속 스포츠조선을 찾아 특유의 유쾌함은 물론 가슴 깊이 묻어둔 진솔한 이야기로 꿈 같았던 청룡시리즈어워즈의 밤을 곱씹었다. 윤경호는 "평소 아침에 일어나면 루틴이 있다. 내 이름 석 자를 한자로 쓰며 마음을 다스리는 것인데, 수상 후 일주일간 그게 잘 안되더라. 정신을 집중해서 이름을 써야 하는데, 한 글자 쓰고 포털 사이트에 내 이름을 검색하고 또 한 글자 쓰고 SNS 댓글을 확인했다. 축하 DM도 지금까지 꾸준하게 오고 있다. 일일이 답을 못 드려 정말 죄송하다. 메시지 앞머리만 봐도 얼마나 힘이 되는 말을 해주는지, 그런 응원 메시지만 봐도 들뜨고 감사한 하루하루를 보내고 있다. 빨리 일상으로 복귀해야 하는데 과분한 사랑에 어리둥절한 일주일을 보냈다"고 말문을 열었다.

전 국민이 사랑하는 국보급 '투 머치 토커'인 윤경호는 매일 귀가할 때마다 아내에게 하루의 일과를 전하는 사랑꾼으로도 정평이 난 배우다. 대문을 여는 동시 "여보! 여보! 여보! 오늘 내가 말이야~"라며 시작되는 그의 TMI는 청룡시리즈어워즈가 끝난 직후에도 이뤄졌을까. 이에 윤경호는 "최근 일이 너무 많고 늦게 끝나서 귀가하면 다들 자고 있어 '여보! 여보! 여보!'를 못 하고 있다. 어쩌다 일찍 들어가서 이야기하려고 하면 아이들이 뛰어와 먼저 자기들 이야기를 늘어놓느라 바쁘다. 나보다 아이들이 더 말을 많이 한다. 그래서 요즘엔 집에 가기 전 아내에게 전화를 걸어 미리 할 말을 하고 있다. 집에 가면 내가 하고 싶은 말을 못 할 거 같아 미리 전화로 하고 있고 정말 하고 싶은 말이 있을 때는 '자지 말고 조금만 기다려줘'라고 부탁한다. 시상식 때도 늦게 끝나 길게 이야기를 못 했다. 시상식 끝나자마자 전화로 상 받았다고 짤막하게 통화하고 다음날 되어 시상식 후기를 남겼다. 아이들이 아빠 수상에 별 관심이 없더라. 아내가 실시간으로 시상식을 보고 있었는데 아내가 '아빠 상 받았어!'라고 해도 유튜브만 보고 있었다고 하더라. 오히려 이웃들이 정말 축하를 많이 해줬다고 한다. 딸과 아들 친구들이 '아윤이, 이윤이 아빠 상 받았대'라며 시상식을 보며 기뻐하는 모습이 담긴 영상을 많이 선물 받았다. 아이들이 다음날 일어나 '축하한다'고 해주긴 했는데 '아빠 트로피 진짜 금이야?'라는 질문만 하더라. 딱 이 정도의 행복인 것 같다. '우리 가족이 생각보다 강하게 크고 있구나' 느꼈다"고 너스레를 떨었다.

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청룡시리즈어워즈 축하공연 역시 진심이었던 윤경호. 특히 그는 축하공연 엔딩이었던 타이거JK의 곡을 완벽히 따라 부르는 모습이 리액션 카메라에 담겨 화제를 모으기도 했다. 윤경호는 "나는 80년생인데, 우리 세대는 드렁큰 타이거 없이 논할 수 없다. 우리나라에 힙합을 전수한, 눈을 뜨게 해준 존재다. 타이거JK 형님은 모든 역사가 멋지다. 귀에 꽂히는 힙합 랩이 너무 멋있어서 어렸을 때 정말 많이 따라 불렀다. 그래서 이번 청룡시리즈어워즈에서 타이거JK 형님이 등장했을 때 팬으로서 소름이 돋았다. 정신을 놓고 노래에 빠져들었고 성덕이 됐다. 김민하도 평소 너무 친하고 좋아하는 후배인데 이번 시상식에서 오프닝 무대를 한다고 들어서 응원을 보내고 싶었고 민하에게 객석에서 열심히 따라 부르겠다 약속했다. 프랭크 시나트라의 명곡 '댓츠 라이프'를 부른다고 해서 시상식 가는 길 찾아 들어봤는데 내가 따라 할 수 없는 어려운 곡이었다. 결국 가사를 음미하며 김민하에게 응원의 마음을 열심히 보냈다. 미각보이즈 공연 때는 너무 가족 같은 친구들이라 조마조마하며 공연을 봤다. 내 동생들이 혹여 실수하지 않을까 마음 졸이며 봤는데 너무 잘해 흐뭇하게 공연을 즐겼다. 최예나의 '캐치 캐치'도 너무 좋았다. 아저씨가 이러면 안 되는데, 자꾸 업되더라. 상이와 신나게 즐겼다"고 웃었다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 남우조연상 수상한 윤경호. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.31/

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 남우조연상을 수상한 윤경호. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 윤경호와 이상이가 타이거JK의 공연에 환호를 보내고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/

윤경호에게 이번 청룡시리즈어워즈는 인생 첫 청룡의 남우조연상 트로피였다. 윤경호는 물론 '골드랜드' 이광수, '취사병 전설이 되다' 이상이, '허수아비' 정문성, '애마' 진선규 등 연기로는 난다 긴다 하는 명품 신 스틸러들의 경합이었던 남우조연상이었다. 치열한 경합 끝에 윤경호가 왕관을 쓰면서 감동의 서사 한 페이지가 완성됐다.

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윤경호는 "지난해 '중증외상센터'를 통해 제4회 청룡시리즈어워즈 남우조연상 후보에 이름을 올렸다. 그때 간절하지 않았냐 물어본다면 솔직히 '간절했다'고 말할 수 있다. 내심 상을 받고 싶었고 기대도 했다. 그런데 지난해도 조연상 후보들이 엄청났다. 수상한 이광수도 그렇고 최대훈도 있었다. 청룡시리즈어워즈와 같은 큰 시상식이 처음이어서 그들과 같이 이름을 올렸다는 것에 감격스러워하기도 했다. 더 솔직하게 말하자면 '촌티 내지 말고 즐기자' 다짐하기도 했다. 레드카펫을 밟을 때부터 긴장한 모습을 들키지 않기 위해 더 밝게 인사하고 팬들과 눈도 많이 마주치려던 기억이 난다"며 "워낙 좋아하는 동생 광수가 상을 받아 시상식이 끝난 뒤 같이 사진을 찍으며 축하해 줬는데, 그런 광수가 올해 내 이름을 수상자로 부르니까 기분이 정말 묘했다. 나에겐 한 편의 드라마와 같은 순간이었다"고 곱씹었다.

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얼떨떨한 수상 후 이광수의 깜짝선물도 기다리고 있었다는 윤경호는 "광수가 수상자 이름이 적힌 시상 카드를 챙겨줬다. '형, 이거 기념될 거 같아서 챙겼어요'라며 내 손에 시상 카드를 쥐여줬다. 내 이름이 적힌 시상 카드를 받고 또 찡한 마음이 들었다. '광수야, 넌 어쩜 그렇게 센스가 있니'라며 고맙다고 했다. 그러한 이광수의 모습이 또 너무 멋있고 근사해 보이더라. 약간 전년도 수상자의 여유인가 싶기도 했다. 그 선물을 준 광수의 미소와 여유를 평생 못 잊을 것 같다. 내년 열리는 제6회 청룡시리즈어워즈에 시상자로 참석하는데 그때 수상자에게 나도 꼭 시상 카드를 선물로 주겠다고 다짐했다"고 답했다.

내년 후보로 재도전할 가능성에 대해 그는 "물론 2년 연속 수상하면 그보다 더 감동이 어디 있겠나? 상상하는 것을 좋아해서 혼자 시뮬레이션을 돌려볼 것 같기도 하다. 그렇지만 올해도 그렇고 내년에도 정말 쟁쟁한 후보들이 많을 것이다. 올해도 너무 쟁쟁해서 내가 받을 것이라곤 기대를 전혀 안 했다. 올해엔 '취사병 전설이 되다'에서 특별히 많이 출연했던 이상이야말로 진짜 수상감이라고 생각했다. 상이를 정말 축하해주고 싶은 마음으로 시상식에 갔고 카메라에 잡힐 수 있으니까 실망한 내색을 지으면 안 된다며 다짐하기도 했다. 아내가 지난해 내가 수상자로 불리지 않았을 때 아쉬운 티가 조금 났다고 하더라. 아내의 일침을 듣고 '내가 교만했구나' 싶어 올해엔 마음을 단단히 먹었다. 지난해 수상이 불발되고 나서 '너무 김칫국 마시면 안 된다'라고 배웠다. 그런 경험 때문에 올해엔 수상 소감도 미리 준비를 못 했는데 정작 받게 돼 감사의 소감도 제대로 못 했다. 수상 소감에서 감사할 분을 다 언급하지 못했는데, 어떻게든 내 마음을 전하고 싶어서 개인 계정에 남기기도 했다. 내가 소감을 2144자를 썼다고 하더라. 그걸 또 누가 다 세봤더라. 그 글도 한 번에 못 쓰고 5시간 동안 수정하면서 쓴 글이다"고 웃었다.

제5회 청룡시리즈어워즈 남우조연상을 수상한 배우 윤경호가 목동 스포츠조선 본사에서 인터뷰를 했다. 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있는 윤경호. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

수상자로 호명되는 순간 흘렸던 뜨거운 눈물에 대해서도 "지금도 부끄러워서 모니터를 못 하고 있다. 팬들 반응을 보고 싶어서 영상을 틀면 우는 내 모습이 보여서 바로 닫아버렸다. 한편으로는 가장 솔직한 나의 감정이 아닌가 싶다. 이것 또한 즐길 수 있을 때 즐기고 싶기도 하다. 언젠가 울고 싶어도 못 우는 날도 오지 않겠나? 이런 모습도 솔직하게 보여드리고 싶은 게 내 진심이다. 그래서 더 억지로 참지 않기도 했다. 그리고 정말 주체할 수 없이 눈물이 나기도 했다"며 "최근 1~2년 사이 많은 분에게 사랑받고 여러 관심을 받으며 행복한 시기를 보내고 있는 것 같다. 지금이기에 가능한 내 모습이고 지금이기에 흘릴 수 있는 눈물인 것 같다. 그래서 더 솔직한 내 모습을 보여주고 싶은 마음도 크다. 열심히 힘닿는 데까지 연기하겠다. 나와 우리 가족들에게 이러한 행복을 줘서 다시 한번 감사하다"고 눈시울을 붉혔다.

이어 "이 상의 의미를 일주일간 생각해 봤다. 나는 앞으로 어떻게 가야 하나 싶더라. 23살 보조출연자 윤경호는 '살면서 상을 한 번도 못 받아도 그저 내가 연기로 먹고 살 수 있으면 그게 진짜 행복'이라며 각오하기도 했다. 그런데 이번에 청룡시리즈어워즈에서 상을 받고 각오로 버텼던 23살 윤경호에게 '잘 버텼다'라는 말을 해주고 싶었다"며 눈물을 흘렸다.

그는 "내가 이러한 영광을 받을 수 있었던 것은 모든 사람의 노고가 있었기 때문이다. 함께한 동료와 합이 좋았고 스태프들의 피땀 눈물이 있었고 시청자의 사랑이 더해져 얻어진 행운 같은 결과다. 실제로 아직 상을 못 받아도 훌륭한 연기를 하는 배우들이 정말 많다. 그들의 연기를 볼 때면 한없이 부족한 내 모습이 보인다. 그런 내가 상을 받았으니 얼마나 큰 무게감이 있겠나. 상을 받고 좋은 것만 있는 게 아니라 지금 내 연기를 더 반성하게 되고 앞으로 더 열심히 해야겠다는 마음을 먹게 됐다. 이제 청룡시리즈어워즈 남우조연상 윤경호는 어제의 일이 되었고 오늘은 다시 배우 윤경호로 살아가야 한다. 많은 이들에 위안과 웃음을 주고 싶고 우리가 사는 이야기를 진솔하게 보여주고 싶은 배우로 앞으로도 열심히 달려보려고 한다"고 덧붙였다.

제5회 청룡시리즈어워즈 남우조연상을 수상한 배우 윤경호가 목동 스포츠조선 본사에서 인터뷰를 했다. 트로피와 함께 포즈를 취하고 있는 윤경호. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

마지막으로 윤경호는 "생뚱맞기도 하고 멋이 없는 표현이기도 한데, 청룡시리즈어워즈 남우조연상은 너무 큰 대출을 받은 기분이다. 배우로서 내가 대중에게 보여줘야 할 것을 미리 상으로 대출받은 기분이다. 만기가 언제가 될지 모르겠지만, 적어도 이 상이 부끄럽지 않게 열심히 연기로 갚아 나가겠다. 책임감을 느끼고 귀하게 여기며 성실하게 연기 대출을 갚고 보답하겠다"고 진심을 전했다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com