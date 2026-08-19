[단독] "상 못 받을까 봐, 데스노트 준비했는데"…김원훈, '무관의 제왕'에서 '청룡의 주인공'으로(BSA 수상인터뷰)

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)에서 남자최우수예능인상을 수상한 김원훈이 7일 스포츠조선과 인터뷰를 갖고 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.07/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 모두가 인정할 수밖에 없는 신이 내린 재능이다. 개그맨 김원훈(37)이 '무관의 제왕' 타이틀을 벗고, 제5회 청룡시리즈어워즈에서 최우수남자예능인상 트로피를 거머쥐었다.

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김원훈은 지난해 열린 제4회 청룡시리즈어워즈에서 남자예능인상 후보에 올라 대한민국 대표 예능인들과 쟁쟁한 경합을 벌였다. 당시 아쉽게 수상의 문턱에서 고배를 마셨지만, 1년 만에 다시 도전해 마침내 수상의 영예를 안게 됐다. 김원훈은 어느새 'SNL 코리아'를 떠올리면 빼놓을 수 없는 존재가 됐다. 대사와 표정의 절묘한 불협화음, 엇나간 상황을 밀어붙이는 특유의 연기 호흡은 가히 독보적이다. 시즌8에서는 '스마일 클리닉'의 훈남 원장부터 주식에 울고 웃는 김대리까지, 다채로운 캐릭터들을 자유자재로 오가며 코미디 역량을 유감없이 발휘해 왔다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 최우수남자예능인상 수상한 김원훈. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.31/

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 남자최우수예능인상을 수상한 김원훈이 신동엽의 축하를 받고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.31/

7월 31일 열린 제5회 청룡시리즈어워즈에서 최우수남자예능인상을 수상한 김원훈은 자신의 이름이 호명되자 'SNL 코리아'의 수장 신동엽을 비롯한 크루들의 뜨거운 축하를 받았다. 얼떨떨한 표정으로 무대에 오른 그는 데스노트를 꺼내 들고 "청룡 관계자분들의 이름을 여기에 적으려고 했다. 근데 상을 주셔서 살려드리겠다"라고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 물들였다. 재치 넘치는 소감으로 미소를 짓게 만든 그는 가족과 동료 선후배들에게 고마운 마음을 전하며 벅찬 감정을 드러내기도 했다.

수상의 여운을 안고 스포츠조선과 재회한 김원훈은 "기분이 묘하다. 어제도 동엽 형님을 만났는데, 어떤 말을 꺼내야 할지 모르겠더라. 너무 감사한데 그 마음을 전하면 왠지 부담스러워하실 것 같았다. 사실 'SNL 코리아'도 그렇고 다른 프로그램에서도 동엽 형님이 정말 많이 챙겨주셨다. 인간적으로도 그렇고 방송적으로도 제 부족한 부분을 채워주셨다"고 말했다.

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시상식이 끝난 후 뒤늦게 영상을 봤다는 그는 "동엽 형님이 옆에서 그렇게 좋아해 주신 줄 몰랐다. 제가 감사하다고 하니까, 괜히 '그럼 카메라가 있으니까 그렇게 한 거지'라고 말씀하시더라(웃음). '그럼 다 연기였다는 거죠?'라고 여쭤보니 '당연히 연기지. 난 널 그렇게 축하하지 않았어'라고 말씀하셨다. 저희끼리는 그런 농담을 자주 하는데, 동엽 형님은 진심으로 저를 축하해 주신 분들 중 한 분"이라고 감사의 뜻을 전했다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)에서 남자최우수예능인상을 수상한 김원훈이 7일 스포츠조선과 인터뷰를 갖고 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.07/

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올해로 다섯 번째 열린 청룡시리즈어워즈는 남녀예능인상을 최우수와 우수 부문으로 나눠 시상했다. 이로 인해 수상을 더 기대하게 됐는지 묻자, 김원훈은 "솔직하게 말씀드리면, 최우수남자예능인상은 동엽 형님과 (유)재석 형님의 싸움이라고 생각해서 편했고, 우수상은 무조건 제 거라고 생각했다(웃음). 집에 청룡시리즈어워즈 트로피를 둘 공간을 미리 빼놨는데, (주)우재 형님이 수상하시고 나서 너무 슬펐다. 최우수남자예능인상은 포기하고 있었는데, 동엽 형님이 계속 옆에서 '너야! 너야!' 하면서 부추기시는 거다. 이것도 코미디의 일환이라고 생각하고, 제가 받는 것처럼 벌떡 일어나 리액션을 했다. 근데 진짜 제 이름이 불리고 나서부터 블랙아웃이 됐다. 몇 초 동안 눈앞이 멍하고 어디로 올라가야 할지 모르겠더라. 수상 영상으로 보니까, (심)자윤 씨가 하이파이브를 요청했고, 후덕죽 선생님도 먼저 손 내밀어주셨더라. (안)주미도 축하해 주려다가 타이밍을 놓쳐서 못 왔길래, 그 영상을 보면서 '아 진짜 내가 정신이 없었구나' 했다"고 털어놨다.

제4회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 18일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 여자예능인상을 이수지가 수상 소감을 말한 후 김원훈이 올라 자신이 준비했던 수상 소감을 말하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.07.18/

김원훈은 매년 청룡시리즈어워즈와 함께할 때마다 특별한 존재감으로 눈길을 사로잡았다. 지난해에는 남자예능인상 수상이 불발되자, 여자예능인상을 수상한 이수지의 마이크를 빌려 미리 준비해 둔 수상소감을 전해 웃음을 자아냈다. 1년 만에 수상자로 다시 무대에 선 그는 순발력을 발휘하며 또 한 번 큰 재미를 선사했다. 수상 당시를 회상한 김원훈은 "막상 상을 받고 나니까, 준비한 소감을 다 잊어버렸다. 저는 스타 분들이 '상을 받으면 아무 생각도 안 난다'고 하실 때마다 오그라든다고 생각했는데 진짜 아무런 생각이 안 나더라. 수상소감의 첫마디를 꺼내는 것부터 쉽지 않았다. '안녕하십니까, 코미디언 김원훈입니다'라고 인사한 것도 영상을 보고 나서 알았다. 데스노트를 꺼낼 때부터 정신이 돌아왔다(웃음). 사실 상을 못 받을 걸 생각해서 데스노트 리액션을 준비한 거다. 쿠팡에서 데스노트를 두 가지 버전으로 주문했다. 두 개 다 화면에 비춰보고, 어떤 걸 써야 재밌을지 고민해 보고 최종 승인이 된 걸 들고 왔다. 상을 못 받았을 때 데스노트를 적고 있는 모습이 카메라에 비치면 재밌을 것 같았는데, 이걸 수상소감에 꺼내게 될 줄 몰랐다"고 놀라움을 표했다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)에서 남자최우수예능인상을 수상한 김원훈이 7일 스포츠조선과 인터뷰를 갖고 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.07/

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김원훈이 지금의 자리에 오르기까지는 유튜브 채널 '숏박스'에서 함께 웃음을 만들어온 조진세와 엄지윤의 공도 컸다. KBS 공채 개그맨 선후배인 세 사람은 오랜 무명 시절을 함께 견디며 서로에게 든든한 버팀목이 되어줬다. 스케치 코미디를 기반으로 한 유튜브 채널 '숏박스'는 구독자 수 397만 명(18일 기준)을 돌파하며 대중의 큰 사랑을 받는 인기 채널로 성장했다.

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김원훈은 "이번에 상 받았을 때 진세와 지윤이가 많이 생각났다. 함께 활동했던 다른 선배들과 동료들도 많은데, 처음 시작할 때가 많이 생각나더라. 무대 위에 올라가서도 그렇고, 내려와서도 그렇고, 집에 가는 길에도 고마워서 가장 먼저 그 친구들에게 연락을 했다. '너희 덕분에 상 받을 수 있게 됐다'고 하니, 지윤이가 '잉? 상 받음?' 이러더라. 시상식을 당연히 보고 있다고 생각했는데, 진세도 뒤늦게 확인했나 보더라. 그걸 보고 '아 나만 이 사람들을 소중하게 생각했나' 싶었다. 전 두 친구의 행보를 다 검색해 본다. 이건 어쩔 수 없는 리더의 숙명인 것 같다"며 "최우수남자예능인상을 받은 뒤, 개그맨 시험에 합격했을 때 이후로 가장 많은 축하 연락을 받았다. 10년 만에 받은 축하인데, 진세와 지윤이 단체 메시지방만 조용하더라(웃음). 제 수상소감 보고 감동받아서 울고 있거나, 마음을 다스리고 있다고 생각했는데 그 친구들은 진짜 몰랐다(웃음). 나쁜 의도는 아니었을 거다. 그 이후로 예전에 힘들었던 이야기를 하면서 같이 축하도 해주고, 슬픔과 기쁨을 함께 나눴다"라고 찐친 케미를 자랑했다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 최우수 남자예능인상을 수상한 김원훈. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 최우수 남자예능인상을 수상한 김원훈을 축하하는 유재석. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

수상 소감에서 김원훈이 눈물을 보이자, 이를 지켜보던 대중도 함께 울컥했다. 네티즌들은 "코미디언이 울면 진짜 슬픈 거구나", "꿈을 이룬 사람은 이렇게 빛나는구나", "이게 바로 인간 김원훈의 첫 모습 아닐까" 등 수많은 댓글을 남기며 진심 어린 축하와 응원을 보냈다. 김원훈은 "제가 울면 아이처럼 운다. 멋있게 눈물만 뚝 떨어져서 손가락 중지로 훔치고 싶은데, 그게 잘 안되더라"며 "평소에도 제가 나온 채널 영상의 댓글을 다 모니터링을 하는 편이다. 악플에 마음이 약해져서 선플이 달린 영상만 본다"고 말했다.

세상에서 가장 사랑하는 아내의 축하 인사도 잊을 수 없었다. 김원훈은 "시상식이 끝나고 나서 직원들과 조촐하게 회식하고 집에 도착하니까 새벽 1시 30분 정도 됐다. 아내가 그때도 울고 있어서 '왜 그래'라고 물어보니까, 너무 신기하고 감사하다고 하더라. 서로 후일담을 나누면서 꽃다발과 트로피를 바라봤다"고 전했다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)에서 남자최우수예능인상을 수상한 김원훈이 7일 스포츠조선과 인터뷰를 갖고 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.07/

김원훈에게 청룡시리즈어워즈 트로피는 초심을 되새기는 뜻깊은 선물이 됐다. 그는 "어렸을 때부터 봐왔던 선배들과 함께 방송을 한다는 게 아직도 신기하다. '내가 언제 동엽 형님과 함께 방송을 해보겠어', '재석 선배와 티키타카를 만들어보겠어'하고 돌이켜보면 모든 순간이 감사하다"며 "데뷔한 지는 10년이 넘었고 올해로 11년 차 개그맨이 됐지만, 본격적으로 방송 활동을 시작한 건 2022년 초부터다. 아직 그렇게 긴 시간은 아니다. 지난 5년 동안 많은 일이 있었던 만큼 '앞으로도 계속할 수 있을까'하는 불안감이 들 때도 있지만, 그만큼 많은 사랑을 받고 있다는 것도 느낀다. 사람의 앞일은 모르는 거니까 하루하루 행복하게 코미디를 하고 싶다"고 바람을 내비쳤다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com