코르티스, 빅히트 막내→영크크→다음은 '스타디움 투어'! "열정 식지 않아"[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] '빅히트 막내' 코르티스가 화려한 데뷔 1주년을 맞았다.

코르티스는 방탄소년단, 투모로우바이투게더가 소속된 빅히트뮤직에서 지난해 8월 18일 야심차게 출범시킨 그룹이다. 마틴 제임스 주훈 성현 건호로 구성된 이 5인조 보이그룹은 데뷔와 동시에 '영크크(영 크리에이터 크루)' 신드롬을 불러왔다. 음악 영상 안무 등을 공동 창작하는 크리에이터 팀으로 독창적인 음악관을 보여주더니 MZ 혹은 젠지 세대를 대변하는 아티스트로 우뚝 섰다.

마틴은 "실감이 나지 않을 정도로 시간이 빨리 지나갔다. 아티스트로도, 한 사람으로도 한단계 성장한 1년이었다. 이 모든 변화의 물결과 파도 속에서 열심히 헤엄쳐 살아남아 더욱 강한 물고기가 된 기분"이라고, 주훈은 "데뷔했을 땐 많은 게 불확실 했지만 언제나 저희를 믿어주신 분들 덕분에 지난 1년을 좋은 기억으로 채울 수 있었다"고 밝혔다.

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실제 이들의 미니 2집 '그린그린'은 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'(5월 23일자) 3위로 진입한 뒤 13주 연속 순위권에 머물고 있다. 이는 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹 중 최장 차트인 기록이다. 타이틀곡 '레드레드'는 국내외 주요 음원차트 1위를 휩쓸었다. 코르티스가 지금까지 발표한 곡은 14곡에 불과하지만, 누적 스트리밍수는 전세계 최대 스트리밍 플랫폼인 스포티파이 기준 11억회(13일자)를 넘겼다.

이 기세를 몰아 코르티스는 첫 월드 투어 '풋 유어 폰 다운'을 성공적으로 진행했으며, 미국 대형 음악 축제인 '롤라팔루자 시카고' 무대에도 섰다. 멤버들 역시 월드 클래스 경험을 통해 무대 역량이 가장 많이 성장한 점이라고 입을 모았다.

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지난 1년이 코르티스에게는 어떤 의미일까. 마틴은 "'영크리에이터크루'가 저희 팀 문화를 구축하는데 큰 역할을 했다. 이 노래를 계기로 '영크크 신드롬'이 한 세대를 대표하는 밈이 됐다"고, 주훈은 "데뷔 무대가 가장 기억에 남는다"고, 건호는 "첫 투어를 하며 제가 왜 무대에 서고 음악을 하는지 계속 느끼고 있다. 무대 위에서 관객들과 사람 대 사람으로 소통하고 같이 뛰어 놀며 좋은 추억을 만드는 게 가장 의미있는 일"이라고 돌아봤다.

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코르티스는 22~23일 서울 고려대학교 화정체육관에서 1주년 기념 공연 '버스데이 파티'를 개최, 팬들과 만난다. 이후 한단계 도약을 위한 발걸음을 옮긴다.

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마틴은 "음악과 창작을 향한 열정이 식지 않게 하자는 다짐을 데뷔 전부터 쭉 하고 있다"고, 제임스는 "목표보다 과정에 의미를 두는 편이다. 데뷔 전과 같은 열정으로 무대에서 300%의 최선을 다하고 있다"고 전했다.

특히 멤버들은 "끊임없이 성장하고 싶다. 더 나은 인간, 더 좋은 아티스트가 되기 위해 저희의 한계를 확장하고 새로운 도전을 하려 한다. 다양한 경험을 해가며 계속 좋은 음악과 예술 보여 드리겠다. 앞으로 아레나, 나아가 스타디움 투어를 하고 싶다"고 각오를 다졌다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com