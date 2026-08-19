51세 하리수, 스킨보톡스 맞고 확 달라진 비주얼 "30대로 보여, 더 젊어졌다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 하리수가 나이를 잊은 비주얼부터 성형과 건강 관리까지 솔직하게 털어놨다.

Advertisement

18일 유튜브 채널 'TG걸스'에는 "원조 TG걸스 큰언니 하리수가 왔다!ㅣ화장품모델 유언비어 뜬소문 등 바로잡겠다!"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 국내 1호 트랜스젠더 방송인 하리수가 출연해 트랜스젠더 크리에이터 꽃자, 쎄히와 함께 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 하리수는 몸매가 드러나는 의상에 15cm 힐, 화려한 메이크업까지 한껏 꾸민 모습으로 등장했다. 이를 본 꽃자는 "너무 힘주고 오신 거 아니냐"라고 놀라움을 드러냈고, 쎄히는 "또래라고 해도 믿겠다. 더 젊어지셨다"며 감탄했다.

1992년생인 꽃자 역시 "언니 나이로 안 보인다. 저희 또래 아님 저희보다 두세 살 위 같다"라고 말하며 하리수의 동안 외모를 칭찬했다.

Advertisement

하리수의 메이크업에도 관심이 쏠렸다. 쎄히가 "오늘 (화장) 컨셉이 있냐"고 묻자 하리수는 광대에 붙인 스티커를 가리키며 최근 시술을 받은 사실을 털어놨다.

Advertisement

그는 "8년 만에 몇 주 전쯤 스킨보톡스를 했다. 자주 안 하다 보니 얼굴에 멍이 들었다. 멍 가리기용"이라고 설명했다. 오랜만에 시술을 받은 탓에 멍이 들었고, 이를 가리기 위해 스티커를 붙였다는 것.

성형에 대한 솔직한 생각도 밝혔다. 하리수는 "나이가 들면 살성, 면역력도 달라진다. 흔히 말하는 보톡스도 내 나이 때 맞으면 2~3개월 가고 효과도 없다"라고 털어놨다.

Advertisement

그러면서 최근 관심을 두고 있는 시술에 대해서는 "중안부 짧은 게 유행이지 않냐. 실리프팅 하고 싶다"고 말했다. 달라지는 미용 트렌드에 맞춰 자신의 외모 관리에도 관심을 갖고 있음을 드러냈다.

Advertisement

건강 관리에 대한 이야기도 이어졌다. 하리수는 "운동 안 한다"고 솔직하게 밝힌 뒤 자신의 호르몬 치료와 관련된 경험을 털어놨다.

그는 "제가 성전환 수술을 1995년에 했다. 30년 됐다. 그때 성전환 수술하고 여성 호르몬 꾸준히 맞으면 다른 장기에 안 좋을 수 있다고 해서 주사를 안 맞고 살았다"고 말했다.

하지만 이후 예상하지 못한 건강 문제를 겪었다고. 하리수는 "근데 내가 안 맞으니까 6년 전에 골다공증 진단받았다. 80세 할머니보다 안 좋은 것"이라고 밝혀 주변을 놀라게 했다.

이어 "다시 맞기도 좀 그렇다. 또 살만 찐다더라"라고 덧붙이며 호르몬 치료를 둘러싼 고민도 솔직하게 전했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com