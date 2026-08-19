하리수, 전남편 미키정 재혼했는데.."아직도 연락, 서로 응원中"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 하리수가 전남편 미키정과 이혼 후에도 서로를 응원하는 관계를 유지하고 있다고 밝혔다.

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18일 유튜브 채널 'TG걸스'에는 "원조 TG걸스 큰언니 하리수가 왔다!ㅣ화장품모델 유언비어 뜬소문 등 바로잡겠다!"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 국내 1호 트랜스젠더 방송인 하리수가 출연해 트랜스젠더 크리에이터 꽃자, 쎄히와 함께 다양한 이야기를 나눴다.

이날 꽃자는 하리수에게 "예전과 비교해서 방송 섭외가 어떻게 오냐"고 물었다.

하리수는 과거 전성기 시절을 떠올리며 "처음에는 매일매일 스케줄하고 너무 바빴다. 사실 중국 활동할 때까지도 바빴다. 그리고 나서 우리나라 왔을 때 제가 이혼을 하니까 다 방송 섭외가 이혼 관련된 거였다"라고 회상했다.

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하리수는 지난 2006년 미키정과 결혼했으나 2017년 합의 이혼했다. 당시 두 사람의 이혼 소식이 알려지면서 방송가에서도 큰 관심을 받았던 만큼, 이후 이혼을 주제로 한 방송 섭외가 이어졌다는 설명이다.

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이에 꽃자가 "이혼하시고 어떠셨냐"고 묻자 하리수는 의외로 담담하게 "저는 이혼하고 아무렇지 않았다"고 답했다.

특히 이혼 후에도 미키정과 원만한 관계를 이어가고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다. 하리수는 "서로 지금도 그냥 응원하고 연락한다"고 말했다.

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다만 연락을 자주 주고받는 것은 아니라고. 하리수는 "1년에 한두 번 생일 축하한다"면서 "그럴 때만 하고 최대한 자제한다. 그분도 이제 라이브도 하고 계시니까"라고 설명했다.

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미키정은 현재 일반인 여성과 재혼한 상태다. 이에 하리수는 상대방이 새로운 가정을 꾸린 만큼 과거의 인연이라는 이유로 지나치게 연락하는 것은 예의가 아니라고 자신의 생각을 밝혔다.

하리수는 꽃자에게 "지금 남편이 과거의 여자친구랑 연락하면 어떨 것 같냐"고 물었고, 꽃자는 "죽여버릴 것"이라고 답해 웃음을 자아냈다.

이에 하리수는 "저런 거랑 똑같은 거다. 아무리 사이가 좋다 그래도 상대가 다른 분이 계시면 연락하는 게 실례다"라고 단호하게 말했다.

재혼에 대한 생각도 솔직하게 밝혔다. 하리수는 "100억 자산가라도 싫다. 그 100억 나한테 주는 거 아니지 않냐"라고 말하며 재혼에 대한 확고한 입장을 드러냈다.