이현이, 'S전자 부장' 남편♥ 억대 성과급 기대했지만.."줄지 말지 협상 중이라고" ('동상2')

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[스포츠조선 이게은기자] 모델 이현이가 삼성전자에 재직 중인 남편의 성과급이 아직 협상 중이라며 아쉬움을 드러냈다.

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18일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에는 레이디제인·임현태 부부가 출연했다.

임현태는 육아 중 자꾸 시계를 확인하며 안절부절못하는 모습을 보였고, 이내 자리에서 일어나 컴퓨터 앞으로 향했다. 임현태가 확인하는 건 주식 실황이었다.

임현태는 "주식을 500만원에서 시작해 5000만원까지 수익금이 불어났다"라고 말해 눈길을 끌었다. 최근 계속되는 주식 불황 속에서도 무려 증권사 수익률 3%에 등극했다고.

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임현태는 결혼 후 안정적인 수입 확보를 위해 주식을 시작하게 됐다면서 "제가 매매하는 시간이 골든 타임이다. 그 시간을 놓치면 안 된다. 매도, 매수 타임이 정해져 있다. 신중하게 하고 있다"라며 자신만의 주식 비결을 밝혔다.

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레이디제인은 "남편은 현재 전광판 영업일도 열심히 하고 있다. 올해 영업은 다 끝났다. 올해치를 다 팔고 주식을 하는 것"이라며 임현태가 쌍둥이 딸이 태어난 후 가족을 위해 더욱 열심히 일하고 있다고 전했다.

그러자 MC 이현이에 대한 관심도 이어졌다. 이현이 남편은 삼성전자 반도체 핵심 부서 부장으로 근무 중이다. 이현이는 삼성전자 주식을 사들였냐는 질문에 "남편은 주식을 가지고 있지 않다. 저는 59000원에 샀고 아직 안 팔았다. 100주 샀다"라고 말했다.

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남편 성과급 이야기도 나오자 이현이는 "지금 회사 연수 때문에 학교에 가 있다. (성과급을) 줄지 안 줄지 아직 협상 중인 가보다"라며 아쉬워했다. 이현이는 최근 남편이 수억대 성과급을 받을 수 있다는 사실에 기쁨을 드러낸 바 있다. 하지만 남편이 현재 회사 연수로 대학원 석사 과정을 밟고 있어 성과급 지급 여부가 확정되지 않은 상황으로 보인다.

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joyjoy90@sportschosun.com