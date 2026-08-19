딸 맡기고 밤새 음주..랄랄, 母 절연설에 "빌고 빌어 금주中, 무슨 연을 끊냐"

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[스포츠조선 김소희 기자] 크리에이터 랄랄이 어머니와 절연설에 황당해 했다.

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18일 랄랄은 자신의 계정에 "엄마랑 무슨 연을 끊습니까. 빌고 빌어 금주하고 있다"라는 글과 함께 셀카 한 장을 공개했다.

공개된 진 속 랄랄은 허공을 바라보며 다소 의미심장한 표정을 짓고 있다. 여기에 배경음악으로 "이건 좀 에반데 X갈"이라는 곡을 선정해 최근 자신을 둘러싼 상황에 대한 황당한 심경을 간접적으로 표현했다.

앞서 랄랄은 어머니와의 갈등을 털어놓으며 관심을 모았다.

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최근 유튜브 채널 '???'에는 '랄랄 엄마 충격 근황'이라는 제목의 짧은 영상이 공개됐다. 영상에서 랄랄은 어머니의 근황을 묻는 질문에 "서뱅이(딸) 봐주다가 화나서 집에 갔다"고 답했다.

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이어 "엄마한테 서뱅이 맡겼는데 가버렸다. 내가 술 먹고 집에 안 들어가서 어떻게 애 낳기 전과 똑같냐면서 너는 진짜 정신 빠진 것 같다면서 욕하고 집에 갔다"고 당시 상황을 설명했다.

특히 랄랄은 "진짜로 지금까지 연락 안 한다"며 어머니와 연락이 끊긴 상태라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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이 같은 발언이 전해진 이후 일부에서는 랄랄이 어머니와 사실상 절연한 것이 아니냐는 추측이 나왔다. 하지만 랄랄은 이날 직접 SNS를 통해 "엄마랑 무슨 연을 끊습니까"라고 밝히며 확대 해석을 경계했다.

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한편 랄랄은 지난해 11세 연상의 비연예인과 결혼했으며, 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 현재 육아와 콘텐츠 제작을 병행하며 다양한 일상을 팬들과 활발히 공유하고 있다.