'오상진♥' 김소영, 딸 5살에 영어유치원 보내더니.."공부 못해도 돼, 중요치 않다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 아나운서 출신 방송인 김소영이 자녀 교육에 대한 자신의 소신을 밝혔다.

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18일 김소영은 자신의 계정에 "화요팅"이라는 글을 올리고 팬들의 질문에 답하며 소통하는 시간을 가졌다.

이날 한 팬은 "엄마 아빠가 브레인이고 유명해서 수아(딸)가 공부를 잘해야 한다는 부담감 있으시냐. 유전이라 똑똑하겠지만"이라고 물었다.

김소영은 "전혀 그런 거 없다. 오히려 저와 남편은 공부를 잘하는 게 중요한 세상이 아니다라는 생각이 커져가는 것 같다"고 답했다.

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성적이나 학업 능력이 자녀의 미래를 결정하는 가장 중요한 요소는 아니라는 것이 김소영의 생각. 다만 공부와 별개로 반드시 갖춰야 할 덕목은 있다고 강조했다.

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그는 "공부는 안 하더라도 태도, 근성, 끈기 같은 것은 중요하다"면서 "기준 높다"고 덧붙였다.

공부 자체에 대한 부담을 주기보다는 어떤 일을 대하는 자세와 끝까지 해내는 힘을 길러주는 데 중점을 두고 있다는 의미로 풀이된다.

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앞서 김소영은 자녀 교육과 관련해 영어 유치원에 대한 자신의 생각을 밝히기도 했다.

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지난 3월 자신의 유튜브 채널을 통해딸 수아의 교육 방식을 공개한 김소영은 "지금 영유(영어 유치원) 다니고 있다"면서 "이건 정말 선택의 문제다. 사람마다 받아들이는 게 다르다"고 말했다.

딸을 영어 유치원에 보낸 이유에 대해서는 자신의 상황을 솔직하게 설명했다. 김소영은 "영유를 보낸 이유는 제가 영어를 잘 못한다"면서 "아이한테 어떻게 영어를 가르쳐야 하는지 자신 없었다"고 털어놨다.

이어 "다섯~여섯 살쯤 가기 시작했다. 영어 유치원에서 영어를 배우게 하고 집에서는 제가 영어에 손도 안 댔다"고 덧붙였다.

영어 유치원 역시 무조건적인 선택은 아니라고 강조했다. 김소영은 "필요에 따라 다르다. 엄마가 영어를 잘하고 아이에게 체계적으로 가르쳐줄 수 있는 능력과 시간이 되신다고 하면 그렇게 일찍 보낼 필요 없다"면서 "저는 영어를 잘 못해서 어떻게 가르쳐야 할지 감이 전혀 오지 않았다"고 설명했다.

영어 유치원의 효과에 대해서도 신중한 입장을 보였다. 그는 "민감한 문제이지 않냐. 영유가 비싼데 장단점이 확실하다"고 말했다.

그러면서 "엄마가 영어를 가르쳐주지 않아도 학원에서 배우고 오니까 그건 진짜 장점"이라면서도 "근데 거기서 시간과 돈과 엄마의 노력이 들어간 만큼 애가 영어를 잘하냐라고 하면 그건 아이마다 다르다. 영유를 다닌다고 무조건 영어를 다 잘하는 건 아니다"라고 강조했다.

한편 오상진과 김소영은 연세대학교 출신으로 지난 2017년 결혼했다. 슬하에 딸 수아와 아들 수호를 두고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com