고영욱, 이번엔 그룹 자자 저격 "누가 봐도 룰라 짝퉁…'버스 안에서' 참 구렸다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 룰라 출신 고영욱이 혼성그룹 자자와 이들의 대표곡 '버스 안에서'를 향해 거침없는 평가를 내놨다.

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고영욱은 18일 자신의 SNS를 통해 자자를 언급하며 "자자…누가 봐도 룰라 짝퉁 그룹"이라고 적었다.

이어 자자의 히트곡 '버스 안에서'에 대해서도 자신의 생각을 솔직하게 밝혔다.

고영욱은 "'버스 안에서'란 노래는 당시에도 어디선가 우연히 듣게 되더라도 늘 참 구리다 싶었는데…"라고 적으며 부정적인 평가를 숨기지 않았다.

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자자는 1990년대 활동한 혼성그룹으로, '버스 안에서'를 히트시키며 대중에게 이름을 알렸다.

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특히 남녀 멤버로 구성된 혼성그룹이라는 점에서 같은 시기 활동한 룰라와 함께 1990년대 가요계를 떠올리게 하는 그룹 중 하나다.

그런 가운데 룰라 멤버였던 고영욱이 수십 년이 흐른 뒤 자자를 직접 '룰라 짝퉁 그룹'이라고 표현한 데 이어 대표곡까지 "참 구리다 싶었다"고 평가하면서 눈길을 끌고 있다.

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한편 고영욱은 과거 미성년자를 대상으로 한 성범죄 혐의로 실형을 선고받고 복역한 뒤 출소했다. 이후 SNS를 통해 자신의 근황을 알리는 한편 여러 연예인들을 언급하는 게시물을 잇달아 올리고 있다.

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narusi@sportschosun.com