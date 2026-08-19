"반바지·브랜드 로고 안 돼"…허경환·장도연이 회상한 살벌했던 '개콘 군기'

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 허경환과 장도연이 신인 시절 겪었던 '개그콘서트'의 엄격한 선후배 문화를 회상했다.

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18일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '키컸다 치고 완투'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 '살롱드립'에는 허경환이 게스트로 출연해 장도연과 오랜 인연을 돌아봤다.

두 사람은 KBS 공채 개그맨 시절 이야기를 나누던 중 당시 신인들이 지켜야 했던 규칙들을 떠올렸다.

장도연이 "지금 와서 생각해 보면 단체 생활을 했을 때 진짜 이해 안 됐던 룰이 있었냐"고 묻자 허경환은 "그때는 우리가 하라면 다 했는데, 지금 생각해 보면 한두 개가 아니다"라고 말했다.

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장도연은 가장 기억에 남는 규칙으로 옷차림을 꼽았다. 그는 "나는 제일 웃긴 게 로고 보이면 안 되는 거였다"고 했고, 허경환은 "로고도 안 됐고 기본적으로 모자 안 되고, 반바지 안 되고"라고 설명했다.

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신인들은 물 한 잔을 마실 때도 주변의 눈치를 살펴야 했다고 했다.

장도연은 "물도 여유롭게 먹을 수 없었다"고 회상했다. 이에 허경환은 당시 정수기가 한 대뿐이었다면서 "신인이 정수기 앞에서 이렇게 서 있는 게 말이 안 되는 거다"라고 당시 분위기를 전했다.

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그는 "선배가 많고, 정수기는 한 대밖에 없는데 80명, 100명 있는데 '좀 기다리세요. 저 물 좀 먹고 가겠습니다' 이게 안 되는 거다"라고 설명했다.

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다만 장도연은 누군가 신인들에게 직접 정수기를 사용하지 못하게 한 것은 아니라는 취지로 "누가 정수기 앞에 가득 따라 먹지 말라고 한 건 아닌데도 그냥 눈치 보였다"고 덧붙였다.

두 사람은 당시 '집합' 문화도 언급했다. 장도연은 한 선배가 급하게 집합에 참석하면서 규칙에 어긋나는 7부 바지를 입고 왔던 일화를 떠올렸다.

허경환은 해당 선배가 이를 감추기 위해 바지를 아래로 내려 입었지만 결국 들켰다고 말해 웃음을 자아냈다.

허경환과 장도연은 과거 엄격했던 신인 시절을 유쾌하게 되짚었다. 모자와 반바지, 브랜드 로고가 드러나는 옷차림부터 정수기 앞에 서서 물을 마시는 것까지 사소한 행동 하나에도 선배들의 눈치를 살펴야 했던 당시 분위기가 두 사람의 생생한 경험담을 통해 전해졌다.

narusi@sportschosun.com

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