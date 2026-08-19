'레이디제인♥' 임현태, 전광판 광고 영업하며 '주식 대박'.."500만원→5000만원 됐다" ('동상2')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 임현태가 주식 투자로 대박 난 근황을 공개했다.

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18일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에는 레이디제인·임현태 부부가 출연했다.

임현태는 육아 중 자꾸 시계를 확인하며 안절부절못하는 모습을 보였고, 이내 자리에서 일어나 주식을 확인했다.

임현태는 "주식을 500만원에서 시작해 5000만원까지 수익금이 불어났다"라고 말해 눈길을 끌었다. 최근 계속되는 주식 불황 속에서도 무려 증권사 수익률 3%에 등극했다고.

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임현태는 "제가 매매하는 시간이 골든 타임이다. 그 시간을 놓치면 안 된다. 매도, 매수 타임이 정해져 있다. 오전 9시부터 10분간 매도하고, 마감 직전인 오후 3시부터 20분간 매수한다. 신중하게 하고 있다"라며 자신만의 비결을 밝혔다.

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이어 "사실 배우 생활은 1년에 일이 1~2개 있을까 말까다. 안정적으로 돈을 벌 수 있는 직업이 아니다"라며 주식 투자에 집중하게 된 이유도 전했다. 전광판 영업일도 하는 N잡러라고.

레이디제인은 "남편은 현재 전광판 영업일도 열심히 하고 있다. 올해 영업은 다 끝났다. 올해치를 다 팔고 주식을 하는 것"이라며 임현태가 쌍둥이 딸이 태어난 후 가족을 위해 더욱 열심히 일하고 있다고 전했다.

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joyjoy90@sportschosun.com