정혜성, '나솔사계' 진행 논란 언급.."아직도 욕 DM 받아, 무반응보다 낫다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 정혜성이 '나솔사계' 진행 논란을 언급했다.

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18일 '지니이즈백' 유튜브 채널에는 '우정 잘 부탁드립니다. 배우 정혜성과 브런치 먹다가 백진희가 오열한 이유(feat. 폭로하려는 자 vs 지키려는 자)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

백진희는 최근 정혜성의 ENA, SBS Plus '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다(이하 '나솔사계') 진행 논란을 언급하며 "(정혜성이) 걱정돼서 전화했었다. I(아이) 성향이지만 첫 방송이고 잘해야 한다는 생각 때문에 그런 것 같다. 그래서 '너무 잘 하고 있고 예쁘게 나온다'라고 했다"라고 말했다. 정혜성은 지난 6월 '나솔사계' 진행 당시 과열된 텐션을 보며 "리액션이 과하다", "전 MC 윤보미 돌아와", "집중이 안 된다" 등의 지적을 받은 바 있다.

정혜성은 그 후 가족까지 심적으로 고생했다면서 "엄마도 저도 힘들다. 아직도 DM으로 사람들이 욕을 보내는데 겸허히 받아들인다. '이런 분들이 있구나. 정정해야겠다'라는 생각을 하게 됐다. 무반응보다 혼나는 게 낫다"라고 밝혔다.

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그러면서도 "저라는 사람은 바뀌지 않는다. 남 PD님이 날 데려온 이유가 있을 거고 제작진을 믿는 거다. 제작진분들이 지금의 제가 좋다고 하시니까 그냥 그대로 가는 거다. 내가 바뀌려면 다시 태어나야 한다"라는 소신도 전했다.

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joyjoy90@sportschosun.com