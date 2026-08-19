장동건 "♥고소영과 16년 결혼생활 아찔함 많아…내가 오만했다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 장동건·고소영 부부가 처음으로 함께 유튜브에 출연해 서로를 향한 진심을 털어놨다.

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18일 고소영의 유튜브 채널에는 '사상 최초! 장동건♡고소영 결혼 16년 만의 첫 부부 토크쇼'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이번 영상에는 남편 장동건이 게스트로 출연했다. 두 사람이 부부 동반으로 유튜브 콘텐츠에 모습을 드러낸 것은 이번이 처음이다.

영상 말미 두 사람은 '서로에게 가장 고마운 점'을 묻는 마지막 질문을 받았다.

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먼저 고소영은 특별한 계기가 있어서라기보다 남편이 늘 자신의 편이 되어주는 것 자체가 고맙다고 밝혔다.

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고소영은 "항상 든든하다. 내가 무슨 일이 있거나 마음이 안 좋을 때 말하지 않아도 그냥 내 옆에 항상 내 편이 있어 주는 느낌"이라며 "위안을 주는 어떤 울타리가 되어주는 느낌이 있어서 그건 항상 고맙게 생각한다"고 말했다.

그러자 장동건은 "감사합니다"라고 답했고, 고소영은 "비웃는 거야? 처음 들었어"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

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이어 장동건도 결혼 생활을 거치며 달라진 자신의 생각을 솔직하게 고백했다. 장동건은 "초반에는 제가 좀 오만함이 있었던 것 같다. 내가 훨씬 더 많이 잘 알고, 더 잘할 수 있다고 생각했다"며 "그런데 살다 보니까 그렇지 않다는 걸 알게 됐다"고 털어놨다.

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특히 그는 지나온 시간을 돌아보면 아찔한 순간이 적지 않았다고 했다. 장동건은 "지금은 아찔했던 순간들도 굉장히 많다. 그래서 우리 소영 씨가 아니었으면 지금 내가 이렇게 살아나갈 수 있었을까라는 아찔함이 있다"고 말했다.

그러면서 고소영을 향해 "너무 현명하게 (해준 게) 많고, 나를 보면서 얼마나 답답했을까 생각하면 미안하기도 하다"고 속내를 전했다.

고소영은 장동건의 실제 성격에 대해서도 언급했다. 그는 "생각보다 기분파다. 내가 기분파일 것 같지 않나. 사람들이 보기에는 그런데 (장동건이) 주변 사람들을 너무 좋아하고 좀 휩쓸리는 스타일"이라고 설명했다.

그러면서도 "사실 서로가 서로의 중심을 잡아주는 역할은 하는 것 같다"고 말해 오랜 결혼 생활을 이어온 두 사람의 관계를 짐작하게 했다.

장동건은 이날 유튜브 출연에 대해서도 솔직한 생각을 밝혔다. 그는 "처음에 (고소영이) 나와줬으면 좋겠다고 했을 때 안 나가려고 한 건 아니다"라며 "우리 때는 대중들 앞에 나올 때 명분이 있어야 한다는 생각이 있었던 것 같다"고 말했다.

이에 고소영이 "이제 명분이 생겼잖아"라고 하자 두 사람은 웃음을 터뜨렸다. 장동건은 이번 출연이 자신과 관련해 "잘못 알려져 있는 걸 바로잡기 위한 것"이라는 취지로 농담을 던지기도 했다.

한편 장동건과 고소영은 2010년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com