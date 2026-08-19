제니, 신체 노출 AI 영상 처단 "합의-선처 없는 적극적 법적 조치"[공식]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 악의적인 노출 조작 영상 처단에 나선다.

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18일 소속사 OA엔터테인먼트는 "최근 온라인 커뮤니티 및 SNS를 중심으로 제니에 대한 근거 없는 비방과 허위사실 유포, 아티스트의 사진 및 영상을 악의적으로 편집 가공하거나 사생활 및 인격권을 침해하는 형태로 게시 유포하는 행위가 지속적으로 확인되고 있다"고 밝혔다.

이어 "전문 법률대리인과 협력해 관련 게시물 및 계정에 대한 모니터링과 증거 수집을 계속하는 한편 중대한 권익 침해 사례에 대한 민형사상 법적 대응을 진행 중이다. 특히 아티스트의 외형적 특징을 악의적으로 편집 또는 재가공하거나 특정 사진이나 영상의 일부 장면을 반복적으로 게시 또는 유포하는 행위, 모욕적 표현이나 허위 사실을 결부해 게시 유포하는 행위 등에 대해서는 사안의 내용과 정도에 따라 필요한 법적조치를 적극적으로 취할 예정이다. 어떠한 합의나 선처도 없을 것"이라고 강조했다.

제니는 최근 일본 대형 음악 페스티벌인 '서머소닉 2026' 무대에 올랐다. 그런데 공연이 끝난 뒤 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 제니의 신체 일부가 노출된 것처럼 보이는 사진과 의상이 급속도로 유포됐다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com