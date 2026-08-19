[공식] "'어벤져스: 엔드게임' 이어 두 번째"…'스파이더맨4', 역대 박스오피스 톱8 등극

사진 제공=소니 픽쳐스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 3주 연속 북미 박스오피스 1위를 수성한 가운데, 전 세계 흥행 수익 20억 달러를 돌파하며 시리즈 최고 기록을 세웠다.

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'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 월드 와이드 흥행 수익 20억 달러를 돌파하며 역대급 흥행 신드롬을 이어가고 있다. 박스오피스 모조에 따르면 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 개봉 17일 만에 전 세계 흥행 수익 약 20억 2,254만 달러(한화 약 2조 8,513억 원)를 돌파하는 기염을 토했다.

이는 전 세계 20억 달러 수익을 돌파한 8번째 영화이며, 또한 데드라인에 따르면 '어벤져스: 엔드게임'(11일 만에 돌파)에 이어 두 번째로 빠르게 20억 달러 흥행 수익을 돌파한 속도로 전 세계 폭발적인 흥행력을 입증한 결과다. 또한 '스파이더맨: 노 웨이 홈'의 흥행 수익(약 19 억 달러)까지 돌파하고 역대 박스오피스 TOP 8에 등극해, 이번 작품은 '톰스파' 시리즈 최고 성적을 경신한 것으로도 더욱 주목을 받고 있다.

이와 함께 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 북미 개봉 3주차에도 정상의 자리를 지키며 3주 연속 박스오피스 1위를 기록하며 변함없는 흥행 열기를 과시했다. 또한 주말 간 약 7,070만 달러의 수익을 기록, 이는 '스타워즈: 깨어난 포스'(약 9,020만 달러)에 이어 북미 개봉 3주차 주말 성적 역대 2위를 기록한 것으로 식지 않는 신드롬을 증명하고 있다. 이처럼 국내외를 막론하고 매주 새로운 흥행 신기록을 써 내려가고 있는 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 흥행은 과연 어디까지 이어질지 귀추가 주목되고 있다.

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한편 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 배우 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설', '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 절찬 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com