"김민종 도박기록 없어, 영화 강제하차"…MC몽 폭로 뒤집은 차가원 녹취[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 겸 배우 김민종에 대한 MC몽의 폭로가 뒤집혔다.

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18일 한 유튜버는 차가원 원헌드레드 회장과 바이럴 업체 직원 A씨가 올해 1월 통화한 녹취를 공개했다.

공개된 녹취에서 차 회장은 A씨와 역바이럴 작업을 모의했다. 차 회장은 "김민종은 비지터였기 때문에 기록 자체가 없다더라. 스틱도, 칩도 만지지 않았다더라. 차준영 옆에서 여자애들이랑 그냥 앉아있었다고 딜러가 다이렉트로 얘기해줬다"고 말했다.

이 유튜버는 또 차 회장이 "지금 목표는 내 소송에 MC몽을 협조하게 하려는 것"이라며 MC몽에게 성매매 프레임을 씌우려 하고, 1억 5000만원이라는 역바이럴 작업 비용 협상을 하고, 차 회장의 작은 아버지인 차준영 씨가 시행한 고급 빌라를 분양받았다는 이유로 역바이럴 작업 키워드에 배우 남궁민의 이름도 넣으려 했다고 주장했다.

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즉 차준영과의 분쟁을 유리하게 만들고자 MC몽을 압박, MC몽이 지난 5월 라이브 방송을 통해 차준영 씨를 중심으로 한 연예계 불법도박단 '바둑이'가 있으며, 김민종은 차 씨에게 용돈을 받아썼다는 폭로를 하게 만들었다는 것이다. 김민종은 당시 모든 의혹을 부인하고 법적 대응 방침을 밝혔다. 그러나 MC몽의 폭로 때문에 출연이 확정된 영화에서 강제 하차 당하고 극심한 심적 고통을 겪는 등의 피해를 입었다는 것이 이 유튜버의 설명이다.

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이에 김민종과 함께 영화 작업을 했다는 스태프가 분노했다. 이 스태프는 "'피렌체'에서 김민종과 함께 작업했던 스태프다. 저예산 영화임에도 노개런티로 참여해 주시고 쉽지 않은 촬영을 누구보다 성실하게 끝까지 함께 해줬다. 고생하는 스태프 챙겨주시고 사비로 식사도 매번 사주시면서 아낌없이 베푸셨던 모습이 아직도 기억에 남는다. 강제 하차하게 되셨다는 얘기는 처음 알았다. MC몽에게 공개 저격을 당하고 왜 이런 일을 겪어야 했는지 너무 안타깝다. 그런 일이 있었는데도 정작 MC몽은 콘서트를 진행하고 있는 모습을 보니 더욱 씁쓸한 마음"이라고 분개했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com