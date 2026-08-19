김재중, 학폭 피해자였다 "날 왜 이렇게 때렸을까, 삶이 너무 힘들었다"

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[스포츠조선 이우주 기자] '꼰대희' 김재중이 학폭 피해를 고백했다.

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최근 유튜브 채널 '꼰대희'에서는 가수 김재중이 게스트로 출연했다.

김재중의 외모에 감탄하던 김대희는 "태어날 때부터 잘생긴 거지?"라고 물었고 김재중은 "아기 때 예뻤는데 중학교 때 갑자기 한번 애가 못나졌다"고 밝혔다. 김재중은 "고등학교 올라가고 나서부터 얼굴이 좋아지더라"라며 "2차 성징이 특별하게 나온 적은 없었다. 2차 성징을 느끼기에는 삶이 너무 힘들었다. 날 왜 이렇게 때렸을까"고 고백했다.

김재중은 "학창시절부터 조금 하얀 애들, 자기들하고 반대되는 애들한테 시비 걸고 뒷골목으로 끌고 갔다"고 밝혔다. 김대희는 "피부도 하얗고 빛이 나니까 더 시비 걸고 그랬나 보다. 반면에 좋은 기억도 있을 거 같다. 잘생겨서"라고 말했고 김재중은 "초콜릿 몇 개 받고 이런 거?"라고 너스레를 떨었다.

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김재중은 "학교에서 어떤 예쁜 애가 나를 좋아했다. 걔가 나를 좋아한다고 형들이 나를 끌고 갔다. 제가 거북목이 살짝 있는데 어렸을 때 하도 땅을 보고 가서 그런 거다. 눈 안 마주치려고"라며 "집에서 학교까지 직진으로 갈 수 있는 길이 있는데도 살짝 산을 타고 올라가는 길이 있었다. 안 마주치려고 돌아갔다"고 밝혔다.

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김대희는 "굴곡이 참 많다 네가. 인기가 많아도"라고 안타까워했고 김재중은 "저는 그래서 잘생긴 사람들을 되게 응원한다. 저 정도 말고 더 모태적으로 많이 잘생긴 미남 분들은 너무 응원하는 게 정말 힘든 점 많다. 불편하다"고 토로했다.

wjlee@sportschosun.com