'카리나 닮은꼴' 여친의 잦은 술자리...이효리 "내 남자 불안하게 하지마"

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[스포츠조선 이지현 기자] JTBC '연애전쟁'의 이효리와 서장훈이 주당 여친과 집착 남친에게 통찰력 있는 조언을 건네 공감을 이끌어냈다.

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지난 18일(화) 방송된 JTBC 연애 리얼리티 '연애전쟁'(연출 권해봄, 박은영) 9회는 배우 최다니엘과 방송인 풍자가 특별 외교관으로 출연한 가운데, 남자의 과도한 집착으로 갈등을 겪고 있는 '집착 커플'이 의뢰인으로 등장해 눈길을 끌었다.

"여자친구가 르세라핌 채원과 에스파 카리나를 닮았다"는 집착 남친은 동거 중인 집에서 걸어서 10초 밖에 걸리지 않는 여친의 네일숍에 데려다 주는가 하면, 눈 앞에 여친이 없으면 집안에서도 여친을 찾아다니는 등 극심한 분리불안을 보였다. 특히 남자 손님의 예약 문의에 예민하게 반응하는 남친은 "과거 한 남자 손님이 여친에게 이성적인 호감을 가지고 네일숍을 예약 방문해 딸기 라테를 줬다"면서 남자 손님을 받지 말라고 하는 이유를 밝혔다. 이에 여친은 "걱정이라는 명목 아래 통제가 너무 많다"면서 수시로 네일숍 앞을 서성이는 남친의 행동을 지적했다.

그런가 하면, 남친은 자신을 하인 부리듯 하는 여친에게 서운함을 느꼈다. 식사 준비부터 청소, 강아지 산책까지 대부분의 집안일은 남친의 몫이었고, 친절한 말투를 부탁하는 남친에게 여친은 무뚝뚝한 태도로 일관했다. 남친은 "가끔은 하인이 된 것 같은 기분이 든다"며 서운함을 토로했다.

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두 사람의 갈등은 여친의 음주 문제로 인해 폭발했다. 오랜만에 친구들과 술자리를 가진 여자는 분위기에 취해 계속 걸려오는 남친의 전화를 의도적으로 피했다. 여기에 친구의 남자 지인이 합석했다는 사실까지 알게 되자 남친의 불안감은 극에 달했다. 결국 남친은 여친을 데리러 왔고, 자리를 떠나게 된 여친은 거친 말과 행동으로 불만을 쏟아내 긴장감을 높였다. 뿐만 아니라 주당 여친이 술에 취해 다른 남자와 스킨십을 하게 된 것을 알게 된 남친은 눈물을 흘리며 격앙된 감정을 쏟아냈다.

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남친이 여친의 술자리에 예민한 이유가 밝혀졌다. 과거 여친의 남사친이 술자리에서 호감을 표시했던 일을 비롯해 게스트하우스 파티에 간 여친이 연락 두절된 일까지 반복되며 남친에게 트라우마로 남은 것. 당시 남친이 여친에게 걸었던 부재중 전화만 150통으로, 남친은 "여친이 주량 조절을 못한다"고 걱정했다. 이에 서장훈은 "뭐든 지나치면 병"이라며 사랑한다는 이유로 여친에 집착하는 남친에게 일침을 가했다.

풍자는 여친에게 "남친의 집착이 과한 건 사실이지만 살면서 누군가 나를 이렇게 사랑해주는 건 정말 축복이다. 남자의 사랑도 좀 더 이해하고 배려해주면 좋겠다"고 조언했다. 최다니엘은 남친에게 자신의 경험을 꺼내 놓으며 공감을 더했다. 그는 "나도 과거에 질투하고 집착했던 경험이 있다. 사람은 물건이 아니라서 소유하려고 하면 멀어지더라"며 "본인의 시간을 먼저 찾는 것이 중요하다"고 현실적인 충고를 건넸다.

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무엇보다 이효리는 주당 여친에게 자신의 경험을 비춰 조언을 건넸다. 그는 "나도 술과 사람을 정말 좋아하지만 선을 지킨다"라며 "늦은 시간 남자가 있는 술자리에는 절대 가지 않는다. 나는 내 남자를 불안하게 하지 않는다"고 단호하게 조언했다. 특히 사랑하는 사람과의 신뢰를 지키기 위해 스스로 선을 지키려는 노력이 필요하다고 강조해 공감을 자아냈다.

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'집착 커플'은 '일 하는 동안 찾아오지 말기', '남사친과 술 약속 잡지 않기' 등의 협상 조건에 동의하며 결국 다시 '만남'을 선택했다. 남친은 "조금 더 여유를 가지고 기다려 보겠다"고 약속했고, 여친은 "항상 같은 자리에서 나를 기다려 주는 사람인 것 같다"라며 서로를 향한 애정을 재확인했다.

이에 각종 커뮤니티와 SNS 사이트에서는 "이효리 조언에 고개를 끄덕이게 됨", "서로 신뢰를 주고 받을 수 있는 건강한 관계가 되길", "집착은 사랑이 아냐", "최다니엘의 조언처럼 남친이 자신의 시간을 찾았으면 좋겠다", "내 남자 불안하게 안 한다고 말하는 효리력 미쳤다", "매회 서장훈 빙의해서 보는 중. 이번 회도 속시원" 등 뜨거운 반응이 쏟아졌다.

한편, JTBC '연애전쟁'은 월요일 밤 9시 50분으로 시간대를 옮겨 시청자들을 만난다. 오는 8월 25일(화) 오후 8시 50분에는 뜨거운 화제를 불러일으킨 '연애전쟁'의 무당 커플과 돌싱 커플의 하이라이트가 방송되며, '연애전쟁' 10회는 오는 8월 31일(월) 밤 9시 50분에 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com