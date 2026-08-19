신동엽 오죽했으면...허경환 무리수에 정색 "그거 하지마" 유행어 바로 퇴짜

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 허경환이 과거 신인 시절 신동엽에게 자신의 유행어를 단번에 퇴짜 맞았던 일화를 공개했다.

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지난 18일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 장도연의 절친 허경환이 출연한 '살롱드립' 영상이 공개됐다.

이날 장도연은 허경환과 오랜 인연을 돌아보며 그의 남다른 개그 감각을 칭찬했다.

장도연은 잘생긴 외모와 뛰어난 예능감을 모두 갖춘 허경환을 두고 "오빠는 이미 완성형이고 계속 잘하지 않냐. 지금 와서 사람들이 오빠의 진가를 알고 막 환호하는데, 나는 아무렇지도 않은 게 내가 20년 전에 봤던 모습이랑 똑같다"라고 말했다.

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이에 허경환은 뜻밖의 인물을 언급했다. 그는 "우리의 진가를 보고 제일 실망한 사람은 신동엽 선배다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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장도연과 허경환을 발굴한 신동엽에 대해 허경환은 "우리를 키워준 아버지지 않냐"라며 고마움을 드러냈다.

그러면서 신인 시절을 떠올리며 "동엽 선배한테 나는 한동안 진짜 아픈 손가락 중에 하나였다"라고 털어놨다.

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허경환은 과거 '봉숭아 학당' 출연 당시 선생님 역할의 출연자가 "야! 너 그게 뭐야!"라고 하면 자신이 "선생님 저랑 지금 장난 똥 때립니까"라고 받아치는 유행어를 사용했다고 밝혔다.

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하지만 신인 허경환이 야심 차게 준비한 유행어는 신동엽의 냉정한 한마디와 함께 사라지게 됐다.

허경환은 "그랬더니 집에 가는 길에 동엽이 형한테 전화가 왔다. '경환이 너... 장난 똥? 그거 뭐야. 그거 하지 마!'라고 하셨다"라고 당시 상황을 재연했다.

이어 "그래서 '알겠습니다 선배님' 하고 전화를 끊고, 신인 때 그렇게 하면 안 되는데 이거는 무조건 내가 개그를 못하는 한이 있더라도 이걸 안 해야 되겠다 싶어서 그날로 폐기처분했다"라고 말했다.

자신의 개그를 포기할 정도로 신동엽의 조언을 중요하게 받아들였던 것.

허경환은 이어 "그래서 최근에 내가 동엽이 형한테 그 얘기를 했다"라고 밝혀 당시 일화를 다시 꺼내게 된 계기도 전했다.

shyun@sportschosun.com