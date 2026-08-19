[공식] 개막 MC 된 이유 있었네..김민하 주연 '낮과 밤은 서로에게', 부산영화제 개막작 선정

사진=케이무비엔터테인먼트

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[스포츠조선 조지영 기자] 로맨스 영화 '낮과 밤은 서로에게'(김종관 감독, 비리프 제작)가 올해 부산영화제를 열 개막작으로 선정됐다.

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'낮과 밤은 서로에게'는 낮과 밤, 다른 시간대에 카페에 머물다 간 유진(김민하)과 현오(주종혁)의 우연한 마주침, 중학교 때 같이 과외를 받았던 상미(한선화)와 영민(장률)의 엉뚱한 재회, 웹소설 작가와 영화감독으로 만난 혜진(심은경)과 동남(이희준)의 불꽃 튀는 첫 만남, 아이돌 준비생 나경(전소영)과 종수(김동휘)의 애틋한 순간까지 계절의 미묘한 변화 속에서 한 공간을 오가는 이들의 각양각색 이야기를 그린다.

2004년 단편 데뷔작 '폴라로이드 작동법'으로 미쟝센단편영화제 심사위원특별상을 받으며 주목받은 김종관 감독은 2010년 장편 '조금만 더 가까이'를 시작으로 2016년 '최악의 하루' '더 테이블', 2020년 '조제', 2021년 '아무도 없는 곳' 등 다양한 작품을 선보였다. 또한, 2019년 넷플릭스 오리지널 시리즈 '페르소나', 2022년 장건재 감독과 함께한 '달이 지는 밤', 2024년 노덕, 장항준, 이명세 감독과 협업한 시네마 앤솔로지 '더 킬러스' 등 다채로운 옴니버스 프로젝트를 통해 본인만의 확실한 영화 세계를 넓혀왔다.

이번 신작 '낮과 밤은 서로에게'는 일상의 미학을 포착해 섬세하게 그려내는 데 탁월한 김종관 감독이 다시 한번 고유한 영화 세계를 선보이는 작품이다.

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부산영화제는 "'낮과 밤은 서로에게'는 김종관 감독이 집요하리만치 성실하게 탐색해 온 영화적 관심사, 스타일, 시선, 세계가 잠정적인 완숙에 이른 유려한 영화다. 과도한 설정이나 과격한 전개 없이도, 여러 인물 저마다의 고유한 내면의 목소리와 감정, 관계의 미세한 변화를 사려 깊게 그려낸 점이 아주 큰 장점이자 미덕이다. 여기에, 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 이희준, 전소영, 김동휘 등 탄탄한 연기력으로 인정받고 있는 배우들과 앞으로가 더 기대되는 신예까지 대거 합류해 연기 호흡과 앙상블을 유감없이 보여줬다"고 설명했다.

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이어 "제31회 부산영화제의 또 한 번의 시작을 알리는 자리에 개막작으로 경쾌하면서도 진중한 태도의 '낮과 밤은 서로에게'를 선정한다"라는 선정의 변을 밝혔다.

'낮과 밤은 서로에게'는 여름부터 가을까지 계절이 변화하는 시기, 하나의 카페에 스쳐간 네 쌍의 남녀가 담아낸 유쾌하고 담백하며 사랑스러운 대화가 담긴 작품이다. 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 이희준, 전소영, 김동휘 등이 출연했고 '최악의 하루' '조제' '아무도 없는 곳'의 김종관 감독이 메가폰을 잡았다. 올해 부산영화제에서 최초 공개된 후 하반기 개봉 예정.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com