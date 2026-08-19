시한부 로맨스 이도현X김민하 '우리 태양을 흔들자' 첫 삽 떴다

사진=에이스메이커무비웍스

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[스포츠조선 조지영 기자] 멜로 영화 '우리 태양을 흔들자'(박단희 감독, 싸이더스 제작)가 배우 이도현, 김민하를 캐스팅하고 오늘(19일) 첫 삽을 뜬다.

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'우리 태양을 흔들자'가 이도현과 김민하의 만남으로 일찌감치 화제를 모은 데 이어, 19일 첫 촬영을 시작하며 본격적인 여정에 나섰다.

촬영에 앞서 공개된 대본 리딩에는 연출을 맡은 박단희 감독을 비롯해 이도현, 김민하 등 주요 출연진이 참석해 첫 호흡을 맞췄다. 두 배우의 만남만으로도 뜨거운 기대를 모은 가운데, 완벽한 연기 호흡과 유쾌한 에너지로 현장을 밝히며 눈부신 로맨스의 시작을 예고했다.

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먼저, '스위트홈' 시리즈, '오월의 청춘' '더 글로리' '나쁜엄마', 스크린 데뷔작 '파묘'까지 장르를 넘나드는 활약을 펼치며 믿고 보는 배우로 자리매김한 이도현이 우리(김민하)의 세상을 흔드는 태양으로 변신한다. 자신의 마지막을 준비하며 우리에게 엉뚱한 제안을 하는 8차원 청춘 태양을 통해 지금껏 보여주지 않았던 새로운 매력을 선보일 예정이다.

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'파친코' '조명가게' '내가 죽기 일주일 전' '태풍상사' '하나 코리아' 등 다양한 캐릭터를 완벽히 소화하며 존재감을 드러낸 김민하는 이번 작품에서 우리 역을 맡는다. 우리는 간절히 기적을 기다리며 차가운 현실을 버텨내는 인물로, 한층 깊어진 연기를 통해 관객들의 마음을 사로잡을 예정이다.

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'당신의 맛' 연출과 '약한영웅 Class 1' 공동 연출을 맡아 감각적인 연출력을 인정받은 박단희 감독이 메가폰을 잡는다. 박단희 감독은 현실적인 소재 위에 두 사람의 사랑스러운 감성과 마음을 뒤흔드는 섬세한 연출을 더해 새로운 로맨스를 보여줄 예정이다.

동명의 중국 영화를 리메이크한 '우리 태양을 흔들자'는 기적을 바라지만 내일 없이 시들어가던 여자와 내일을 주겠다는 막무가내 8차원 남자가 우연한 약속으로 묶이며 서로의 세상을 흔드는 찬란한 생존 로맨스를 그린 작품이다. 이도현, 김민하가 출연하고 '당신의 맛' '약한영웅 Class 1'을 공동 연출한 박단희 감독의 첫 스크린 연출작이다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com