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윤진이, 명품 니트 입고 등산이라니…땀 뻘뻘 흘리며 실신 직전 "심각하게 힘들어"

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윤진이, 명품 니트 입고 등산이라니…땀 뻘뻘 흘리며 실신 직전 "심각하게 힘들어"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 윤진이가 명품 니트를 입고 등산에 도전했다.

18일 윤진이의 유튜브 채널에서는 '강원도 여행이라 쓰고 민둥산에서 죽을 뻔했다고 읽는다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

윤진이 부부는 엄마의 도움으로 두 아이 없이 둘만의 휴가를 즐기게 됐다. 윤진이는 "오빠랑 맛있는 거 먹으면서 힐링하고 행복한 시간을 보내보려 한다"고 강원도로 1박 2일 여행을 떠났다.

호텔에서 푹 쉬며 첫날을 보낸 윤진이 부부는 다음날 민둥산 등산에 도전했다. 명품 니트룩을 입은 채 등산에 나선 윤진이는 "오르는 데 40분 내리는데 40분이라 하는데 정복해보겠다. 벌써 힘들다"고 자신있게 나섰다.

윤진이, 명품 니트 입고 등산이라니…땀 뻘뻘 흘리며 실신 직전 "심각하게 힘들어"

호기롭게 산에 오른 것도 잠시, 윤진이는 등산에 지쳐 머리를 질끈 묶었다. 윤진이는 "머리를 묶었다. 너무 더워서. 지금 그게 중요한 게 아니라 여기 가는 길이 왜 이렇게 심각하게 힘드냐. 아차산이랑은 완전히 다른 코스다. 공기는 서울이랑 비교가 안 될 만큼 너무 좋다"고 곡소리를 냈다.

5분 뒤, 땀을 뻘뻘 흘리며 한계에 도달한 윤진이. 윤진이는 정상에 가는 길에 매점을 발견했지만 아직 반밖에 안 왔다는 이야기에 절망했다. 다시 마음을 다잡고 수십 분을 오른 끝에 정상에 도착한 두 사람. 윤진이는 "이거 오려고 우리가 엄청 고생했다"며 "이런 경관은 다시는 못 만날 거 같다"고 만족했다.

wjlee@sportschosun.com

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