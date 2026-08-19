윤진이, 명품 니트 입고 등산이라니…땀 뻘뻘 흘리며 실신 직전 "심각하게 힘들어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 윤진이가 명품 니트를 입고 등산에 도전했다.

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18일 윤진이의 유튜브 채널에서는 '강원도 여행이라 쓰고 민둥산에서 죽을 뻔했다고 읽는다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

윤진이 부부는 엄마의 도움으로 두 아이 없이 둘만의 휴가를 즐기게 됐다. 윤진이는 "오빠랑 맛있는 거 먹으면서 힐링하고 행복한 시간을 보내보려 한다"고 강원도로 1박 2일 여행을 떠났다.

호텔에서 푹 쉬며 첫날을 보낸 윤진이 부부는 다음날 민둥산 등산에 도전했다. 명품 니트룩을 입은 채 등산에 나선 윤진이는 "오르는 데 40분 내리는데 40분이라 하는데 정복해보겠다. 벌써 힘들다"고 자신있게 나섰다.

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호기롭게 산에 오른 것도 잠시, 윤진이는 등산에 지쳐 머리를 질끈 묶었다. 윤진이는 "머리를 묶었다. 너무 더워서. 지금 그게 중요한 게 아니라 여기 가는 길이 왜 이렇게 심각하게 힘드냐. 아차산이랑은 완전히 다른 코스다. 공기는 서울이랑 비교가 안 될 만큼 너무 좋다"고 곡소리를 냈다.

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5분 뒤, 땀을 뻘뻘 흘리며 한계에 도달한 윤진이. 윤진이는 정상에 가는 길에 매점을 발견했지만 아직 반밖에 안 왔다는 이야기에 절망했다. 다시 마음을 다잡고 수십 분을 오른 끝에 정상에 도착한 두 사람. 윤진이는 "이거 오려고 우리가 엄청 고생했다"며 "이런 경관은 다시는 못 만날 거 같다"고 만족했다.

wjlee@sportschosun.com